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Стало известно, сколько Минск заработает со всех «Табакерок» города

23.01.2020 09:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Табакерки» по Минску (и всей Беларуси в целом) ставит компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину. TUT.by выяснил, во сколько фирме обойдется аренда всех ее киосков только в столице, а также узнал, какая часть из этой суммы поступит в бюджет.

Дабы избавить бизнесмена Олексина от конкуренции, Александр Лукашенко издавал указ, по которому местные власти обязаны предоставлять для «Энерго-Оил» земельные участки без аукционов – для возведения на них «Табакерок». Но это не значит, что вдобавок инвестора освободили от дальнейшей арендной платы. А в Минске она равна шести базовым арендным величинам, или 101,4 рубля за «квадрат» в месяц.

Журналисты TUT.by примерно сосчитали площадь одного киоска с самым распространенным (и скромным) для Минска дизайном – получилось минимум 6,25 квадратного метра. Выходит, за весь ларек в месяц нужно платить от 633,75 рубля, или 300 долларов по текущему курсу. Все земельные участки для «Табакерок» в Минске уже выделены – их около 470. А это значит, что в месяц они в сумме должны давать минимум 297,8 тысяч рублей, или 140,5 тысячи долларов арендной платы. За год это 1,7 миллиона долларов.

Заметим, что арендная плата дается организации – хозяину земельного участка, и только 25% от этой суммы потом идет в бюджет Минска. То есть в год бюджет получит почти 425 тысяч долларов. А поскольку множество «Табакерок» стоит на тротуарах у проезжей части, то очевидно, что одним из крупнейших получателей денег от «Энерго-Оила» станет «Горремавтодор Мингорисполкома».

Арт на обложке: twitter.com/ramzes81_.

 
Теги: Минск
 
 
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«Табакерки» по Минску (и всей Беларуси в целом) ставит компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину. TUT.by выяснил, во сколько фирме обойдется...
 
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