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В Минске обсудили космические проекты стран СНГ

23.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске обсудили перспективные проекты по изучению космоса. Там прошло первое заседание Межгосударственного совета. Участие в нем приняли руководители космических отраслей России, Беларуси, Армении, Казахстана, сообщает «МИР 24».  

Раньше каждая страна развивала изучение вселенной самостоятельно. Теперь же усилия решено объединить. Специалисты согласуют общую программу и будут обмениваться информацией, а также своими разработками. 

«Хотелось бы от слов перейти уже к делу. В Казахстане завершено строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. В этом году мы планируем завершить сертификацию. На этом заводе, думаю, возможно будет создавать космические аппараты и их детали для будущих совместных проектов», – сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Казахстан Азамат Батыркожа.



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Теги: Минск
 
 
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В заседании приняли участие руководители космических отраслей России, Беларуси, Армении, Казахстана.
 
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