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ВИЧ-инфекция: преобладает половой путь передачи

23.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> За 2019 год в городе выявлено 45 случаев, что на 7 меньше, чем в 2018-м. Тем не менее, Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных по-прежнему занимает первое место в Брестской области и шестое - в стране, после городов Минск, Светлогорск, Солигорск, Гомель, Жлобин.

По состоянию на 1 января текущего года в Пинске зарегистрировано 907 случаев ВИЧ-инфекции, 624 человека живут с ВИЧ. От разных причин, связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией, умерло за все годы наблюдения 283 человека, за 2019-й - 38, в том числе в 3-4 клинической стадии - 19.

Из вновь выявленных наибольшее количество ВИЧ-инфицированных среди людей старше 40 лет - 35,6%, в возрасте 30-34 - 33,3 %, 35-39 лет - 15,6%, 25-29 лет - 11,1%, 0-14 лет - 4,4%.

Удельный вес в структуре заболеваемости мужчин - 48,9%, женщин - 51,1%.

По социальному статусу: рабочие - 26,7%, неработающие - 68,8% (из них 2 человека - пенсионеры, 15 - выезжают на заработки в Российскую Федерацию), не организованные - 4,4%.

На половой путь передачи приходится 88,9%, на инъекционный - 6,7 %, вертикальный - 2,2%, путь передачи не установлен - 2,2%. Половой путь передачи преобладает на протяжении последних пяти лет.

Что касается Пинского района, то за весь период наблюдения здесь зарегистрировано 124 случая ВИЧ-инфекции. На 1 января текущего года 90 человек живут с ВИЧ. За 2019-й было выявлено 12 случаев ВИЧ-инфекции, за 2018-й - 8.

За все время умерло 34 человека, в том числе в 2019-м - 2, в 3-4 клинических стадиях - 22. ВИЧ-инфицированных мужчин в 1,7 раза больше, чем женщин. В возрастной структуре наибольший удельный вес из числа ВИЧ-инфицированных приходится на людей старше 40 лет - 32,3%, 30-34 - 23,4%, 35-39 - 20,2%, 25-29 - 15,3%, 20-24 - 8,8%.

При анализе путей инфицирования за весь период наблюдения установлено преобладание полового пути передачи - 70,2%, на инъекционный путь приходится 29,8%. По причинам инфицирования в 2019 году на гетеросексуальный контакт приходится 99,2%, на инъекционный путь передачи - 0,8%.

В Пинском районе случаи ВИЧ-инфекции были выявлены в 55 населенных пунктах на территории 24 сельисполкомов. За минувший год по одному случаю ВИЧ-инфекции зарегистрировано в деревнях Паре, Высокое, Чухово, Плещицы, Сошно, Парохонск, Вяз, Березовичи, по два - в деревнях Галево, Добрая Воля, Бердуны, Торгошицы.

Варвара ПАНАСЕВИЧ,
врач-эпидемиолог ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За 2019 год в городе выявлено 45 случаев, что на 7 меньше, чем в 2018-м. Тем не менее, Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных по-прежнему занимает первое место в Брестской...
 
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