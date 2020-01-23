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25 – 30 января в районе пройдут «прямые телефонные линии»

23.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 29 января, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич Ломский проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в  аг. Сейловичи (административное здание Сейловичского сельского исполнительного комитета,    аг. Сейловичи, ул. Цветочная, 3).

 

В субботу, 25 января, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Виктором Владимировичем ХУДНИЦКИМ.

 

28 января, с 9.00 до 10.00, по номеру 5-13-95 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома Александром Викторовичем КРУГЛИКОМ.

 

25 января, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» по тел. 8-017-500-41-60 проведет заместитель председателя Минского облисполкома Иван Станиславович Маркевич.

 

30 января в ОАО «Дабрабыт», с 10.00 до 12.00, по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 10, и в Несвижском районном объединении профсоюзов, по адресу: г. Несвиж. ул. Советская, 4, с 12.15 до 14.15, состоится профсоюзный прием граждан главным специалистом управления правового обеспечения главного управления юридической работы и правового обеспечения аппарата совета ФПБ Ольгой Игоревной АНДРЕЕВОЙ по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений. Контактный телефон: 2-24-62.

 


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В среду, 29 января, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич Ломский проведет выездной прием граждан
 
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