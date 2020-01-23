​​Перекрыт канал поставки наркотиков из России

Источник материала: Аргументы и факты

17 января молодые люди привезли из Подмосковья в Минск крупную партию наркотиков, передвигаясь на попутках, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В квартире одного из них милиционеры обнаружили и изъяли два свертка с порошком белого цвета и расфасованное вещество схожего происхождения общим весом около 720 г.

Экспертиза показала, что вещества содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество.

Задержанные работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Психотропы они реализовывали на территории Минска и Минского района через тайники с закладками. Для передвижения пользовались услугами такси.