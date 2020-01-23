ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​​Перекрыт канал поставки наркотиков из России

23.01.2020 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

​​Перекрыт канал поставки наркотиков из России
Фото из открытых источников

17 января молодые люди привезли из Подмосковья в Минск крупную партию наркотиков, передвигаясь на попутках, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В квартире одного из них милиционеры обнаружили и изъяли два свертка с порошком белого цвета и расфасованное вещество схожего происхождения общим весом около 720 г.

Экспертиза показала, что вещества содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество.

Задержанные работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Психотропы они реализовывали на территории Минска и Минского района через тайники с закладками. Для передвижения пользовались услугами такси.

Заработанные деньги фигуранты тратили на покупку дорогой одежды. 

​​Перекрыт канал поставки наркотиков из России
Серийного автовора задержали в Жлобинском районе
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 января днём правоохранители задержали в Минске двоих неработающих 18-летних жителей Минской области, причастных к поставке наркотических средств и психотропных...
 
Новости дня
Новости разные
 
9 строк о смерти. Таня Савичева написала самый страшный дневник войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика