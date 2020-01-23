Источник материала: Вороновская газета





Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, провоцируемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В пунктах пропуска ведется особый санитарно-карантинный контроль с 2013 года. Такая задача определена совместной инструкцией, разработанной Минздравом, Госпогранкомитетом и ГТК.





Во время усиленного контроля пограничники будут обращать внимание на людей с внешними признаками инфекционных заболеваний. В случае выявления таких граждан их выведут из общего потока, чтобы избежать контакта с окружающими. Затем пригласят медицинских работников для дальнейшего обследования.

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