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Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска
23.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань,
В пунктах пропуска ведется особый санитарно-карантинный контроль с 2013 года. Такая задача определена совместной инструкцией, разработанной Минздравом, Госпогранкомитетом и ГТК.
Во время усиленного контроля пограничники будут обращать внимание на людей с внешними признаками инфекционных заболеваний. В случае выявления таких граждан их выведут из общего потока, чтобы избежать контакта с окружающими. Затем пригласят медицинских работников для дальнейшего обследования.
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Белорусские пограничники усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, провоцируемой...
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