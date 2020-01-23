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Какими будут цены на лекарства?

23.01.2020 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси завершилось общественное обсуждение проекта указа "О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней". Выводы, увы, пока неутешительные.

Какими будут цены на лекарства?
Напомним, что в настоящее время в Беларуси действует указ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику», который вроде как жестко контролирует цены на указанные товары в Беларуси. 

В указ пять раз вносились изменения, но массовая антикоррупционная разработка различных структур Минздрава отчетливо показала, что на самом деле документ имел совершенно противоположный эффект. По крайне мере, для лекарств и медицинских товаров импортного происхождения, которые поставлялись и продавались в Беларуси по ценам в 2, 3 и даже 10 раз дороже, чем отпускал производитель. 

Более того, указ практически создал идеальные условия для расцвета коррупции и бесконтрольного вывода за рубеж огромных валютных средств.

Согласно п.1.2, что «цены на медицинские товары иностранного производства формируются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством сложения расчетной отпускной цены и взимаемой оптовой надбавки», а вот оптовая надбавка имеет свои жесткие ограничения. 

Вроде все правильно, но вся соль в том, согласно документу, «расчетная отпускная цена формируется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством сложения контрактной цены… таможенных платежей, налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством, транспортных расходов по доставке товара». 

А «контрактная цена» может быть какой угодной и с кем угодной. В результате нечестные на руку бизнесмены начали массово создавать за границей свои компании и через них поставлять в Беларусь товары, делая любую надбавку, которую им позволяли коррумпированные чиновники. 

Покупают у производителя по 10 долларов, а ввозят в Беларусь по «контрактной цене» в 100 долларов. Все в рамках указа. Именно таким образом в гараже директора УП «Белмедтехника» и завалялось 620 тыс. долларов на карманные расходы.

Подробнее о этом можно прочитать в расследовании «Слезы Минздрава: Как из Беларуси выводились миллионы». Сейчас лишь скажем, что об этой проблеме хорошо известно заинтересованным ведомствам. 

Более того, звучало немало предложений, как прикрыть эту лазейку и ликвидировать коррупционную составляющую в закупках Минздрава. Например, можно было бы указать, что «контрактная цена» - это цена, по которой поставщик закупает товар у производителя, тогда бы в логистической цепочке присутствовал бы максимум один посредник. 

Предлагалось также жестко прописать, что поставщиком товара может быть либо резидент Беларуси, либо непосредственно производитель. Звучали и другие предложения, но ни одно из них не было принято. 

В итоге, в новом указе прописано, что «отпускная цена устанавливается исходя из контрактной цены», которая опять же может быть с кем угодно. Иными словами, ничего не изменилось. Разработчики документа просто сделали вид устранения негативных последствий действия указа №366, скорректировав лишь незначительные мелочи, но главную лазейку коррупционных поставок оставили нетронутой.


Вот что по этому поводу написал в обсуждении на сайте parvo.by юрист Максим Горбацевич (стилистика сохранена):

«Контракт может быть с тем же нерезидентом, который вправе сделать любую наценку. Чем это в итоге отличается от 366 Указа? Завышение цены будет не в РБ, а за ее пределами. В обосновании необходимости нового документа указано про "вымывание бюджетных средств за границу". Опубликованные проект Указа никак не защищает от этого. Защита от вымавания бюджетных средств может быть одна - предложить лучшие условия для участия в тендерах резидентам…

За время действия Указа 366 все удостоверились, что система ограничения надбавки не работает и не может работать. По этой причине, такой системы регулирования цен не существует ни в одной развитой стране мира. 

Ключевым фактором снижения стоимости является развитие конкуренции. Конкуренция обеспечивается за счет облегчения доступа на рынок качественной продукции. На протяжении десятков лет в РБ отсутствует облегченная (автоматическая) регистрация медизделий, имеющих регистрацию в странах с жесткой системой регулирования допуска медицинской продукции на рынок, таких как страны ЕС и США. 

Разрабатываемая ЦЭИЗ система ускоренной регистрации для таких изделий, является подменой понятий, и по факту не будет "автоматической" и по прежнему будет требовать десятки ненужных документов, доверенностей, инспекций производств, уже проинспектированных реальными, а не псевдо, экспертами крупнейших мировых регуляторов в сфере здравоохранения. 

Постулирование, что стоимость медицинской регистрации в РБ, указанная в обосновании к проекту Указа, приносит доход в бюджет является абсолютным заблуждением, и по факту приносит десятки миллионов долларов убытков в год. Снижение уровня цен на медизделия в РБ не связано с повторным введением ограничений на надбавки для медизделия, так как это легко обходится. 

Вероятно, разумно было бы рассмотреть кардинальное изменение подхода к медицинской регистрации в РБ. Ввести автоматическую и бессрочную регистрацию медизделий, имеющих регистрацию в странах ЕС, США и, возможно, РФ. Опыт бизнес-процессов, связанных с этим, можно перенять в Эстонии, Литве, Латвии, Украине. 

Рассмотреть возможность освобождения ЦЭИЗ от выполняемых им бесполезных функции по формальному анализу документов, которые уже прошли проверку самых жестких мировых регуляторов в медицине. При этом переориентировать ЦЭИЗ на выполнение жесткой контрольной функцией за КАЧЕСТВОМ продукции, поставляемой на рынок РБ. 

В настоящее время реальный контроль за качеством поставляемой импортной продукции в РБ полностью отсутствует. Важна не процедура регистрации на бумаге, а реальное качество поставляемого продукта».


А теперь посмотрим, имеет ли общественное обсуждение нормативных актов хоть какой-то вес в Беларуси. Ждать осталось недолго.
 
 
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В Беларуси завершилось общественное обсуждение проекта указа "О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные...
 
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