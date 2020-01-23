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Сергей Маковецкий и Марина Александрова представят на гастролях трагикомедию «Папа»
Источник материала: Tut.by
Спектакль «Папа», в котором играют Сергей Маковецкий и Марина Александрова,
Постановка «Папа» — это трагикомедия по одноименной пьесе Флориана Зеллера. В 2014 году за пьесу «Папа» драматург был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов.
Сергей Маковецкий в роли отца и Марина Александрова в роли дочери рассказывают пронзительную семейную историю, в которой удивительным образом смешалась драма и комедия. У главного героя болезнь Альцгеймера: у него уходит память, он забывает свое прошлое и чувствует себя еще более одиноким и брошенным. При этом довольно сложно сказать, кому в этой ситуации тяжелее — ему или его родным. У пьесы необычная форма: в ней все происходит в реальности отца. Отзывы первых зрителей спектакля такие:
— Блистательная игра актеров. Марина Александрова открылась для меня с абсолютно новой стороны, ну, а Сергей Маковецкий запал в душу еще больше. «Папа» заставил задуматься. Да, непростая и драматичная поставка, но в то же время и с юмором. В последнее время большая редкость, когда после спектакля ты выходишь немного другим человеком.
— Красивое сценическое решение и свет, потрясающая музыка, грандиозный Маковецкий и неожиданная Александрова. Однозначно рекомендовано всем, кто любит в театре не банальную комедию, а вызывающий чувства спектакль с хорошим юмором.
— Это правда нужно увидеть своими глазами и прочувствовать! Непростая тема старения и напряженных семейных отношений. Спектакль сам по себе серьезный, но с юмором и даже с по-настоящему смешными шутками. Впечатление невероятно сильное, некоторые люди в зале по соседству плакали.
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Спектакль «Папа», в котором играют Сергей Маковецкий и Марина Александрова, пройдет 26 и 27 апреля на сцене Центрального дома офицеров.
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