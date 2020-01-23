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Пять Хиросим в секунду. Мировой океан нагревается всё быстрее

23.01.2020 10:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пять Хиросим в секунду. Мировой океан нагревается всё быстрее
shutterstock.com

Во второй половине XXI века нас ожидают климатические катаклизмы, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Владимир Катцов. А эксперты ООН предрекают рост температуры на планете к концу столетия на 3-5 °C.

К погодным аномалиям придётся привыкать

Выступая на Гайдаровском форуме, метеоролог Владимир Катцов сказал: «То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определённому развитию событий. Это и волны жары, и наводнения». По словам учёного, в росте числа погодных катаклизмов и стремительном изменении климата виноват сам человек. Влияние антропогенного фактора необходимо снижать, но проблема ещё в том, что климатическая система Земли очень инертна: даже если сейчас человечество откажется от любых выбросов в атмосферу, изменения к лучшему оно почувствует лишь спустя десятилетия. Поэтому к погодным аномалиям всё равно придётся привыкать.

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По данным Всемирной метеорологической организации ООН, 2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в минувшем году оказалась на 1,1°C выше, чем была в доиндустриальную эпоху (оценивая происходящие изменения, климатологи ориентируются на 1850-1900 годы). До этого максимальные значения температуры фиксировались в 2016 и 2018 годах. Впрочем, заключительное заявление о состоянии климата с полными данными за прошлый год опубликуют в марте. Но уже сейчас ясно, что в тройке самых жарких 2019-й обязательно окажется. Если же не принимать меры по ограничению выбросов парниковых газов, то к концу XXI века, по расчётам метеорологов ООН, средняя температура на планете вырастет более чем на 3 °C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Своё исследование климата на днях представило NASA. В нём отмечено, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 °C выше, чем в XX веке. «Рост температуры в атмосфере и океане приводит к тому, что ледники в Гренландии и Антарктике продолжают терять свою массу, а число таких экстремальных явлений, как тепловые волны, пожары и сильные осадки, увеличивается», — говорится в докладе NASA.

Пять Хиросим в секунду. Мировой океан нагревается всё быстрее
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А если посчитать в бомбах?

Температура океана тоже растёт и бьёт рекорды. Международная группа учёных проанализировала данные с 1950 по 2019 год и выяснила, что по сравнению с концом ХХ века Мировой океан стал теплее на 0,075 °C. Вы скажете, что это ничтожно малая величина? Не спешите с выводами.

Гидросфера Земли обладает гигантской теплоёмкостью. Нагревается она гораздо медленнее, чем атмосфера, но роль в формировании климата планеты играет колоссальную. А если взять в расчёт объём Мирового океана (в нём 1,34 млрд км³ воды) и посчитать, сколько потребуется энергии, чтобы нагреть его на те самые «ничтожные» 0,075 °C, то впору схватиться за голову.

Один из авторов исследования, доцент Лицзин Чэн из Института физики атмосферы Китайской академии наук, перевёл полученное значение — 228 секстиллионов джоулей — в более понятный эквивалент энергии.

«Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, взорвалась с энергией около 63 трлн джоулей. А количество тепла, которое получил Мировой океан за последние 25 лет, составило 3,6 млрд взрывов атомной бомбы в Хиросиме», — пояснил учёный.

Пять Хиросим в секунду. Мировой океан нагревается всё быстрее
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Но и эта величина воспринимается как абстракция. Если вооружиться калькулятором, то нетрудно подсчитать, что каждый год в Мировом океане «взрывалось» 144 млн хиросимских бомб, каждый час — 16 тыс., а каждую секунду — 4,5. И так на протяжении 25 лет.

Причём за последний год, как утверждают исследователи, скорость нагрева возросла. 2019-й стал самым тёплым в истории систематических наблюдений океана. Если вернуться к языку аналогий, то в течение прошлого года каждую секунду в морских пучинах «взрывалось» 5 хиросимских бомб.

 
 
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2020 год только начался, а учёные-климатологи уже напустили страху. Минувший год, по их словам, стал самым жарким, а дальше будет ещё хуже.
 
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