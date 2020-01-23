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Сестра Жанны Фриске показала, как выглядит квартира певицы спустя четыре года после ее смерти

23.01.2020 10:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наталья Фриске, родная сестра звездной артистки, которой не стало в 2015 году, показала фанатам как сейчас выглядит квартира Жанны, пишет starhit.ru. Это жилье певица купила за собственные гонорары еще в 90-е годы, когда группа находилась на пике популярности. Даже спустя четыре года в квартире Жанны все осталось на своих местах — все вещи, фотографии и давно засохшая лаванда в вазах.

— Мы приехали навестить квартиру Жанны, чтобы немного прибраться. Мы ничего не трогали, все осталось так, как и было. Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха. На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки, — рассказала Наталья.

Фото: starhit.ru

Квартира Жанны оформлена в светлых тонах. На стене в спальне — большое панно с лесным пейзажем. В этой комнате расположен туалетный столик, на котором сохранились любимые духи певицы. Рядом находится гардероб с одеждой Фриске.

По словам родственников, они специально не трогали вещи, чтобы сохранить память о Жанне. На туалетном столике все еще лежит любимая расческа певицы и средство для ног, которым она пользовалась перед выходом на сцену.

Фото: starhit.ru

Особенную слабость Фриске испытывала к сумкам. У певицы скопилась огромная коллекция аксессуаров самых разных форм и размеров. Около входной двери располагаются полки с обувью. Жанна была поклонницей туфель на высоком каблуке, поэтому часто покупала новые модели.

Поклонников тронуло, что в квартире сохранились и вещи сына певицы Платона. Так, на столе в кухне лежит соска мальчика, а в гардеробной нашлось место для детских носочков.

Фото: starhit.ru

При жизни Жанна рассказывала, что долго мечтала о квартире в столице, но не могла себе ее позволить. Лишь после нескольких лет сольных выступлений певица приобрела недвижимость площадью 90 квадратных метров на Красной Пресне. Звезда сама разрабатывала дизайн вместе со специалистами, мечтая, чтобы комнаты получились уютными.


Фото: скриншот с видео starhit.ru
Фото: starhit.ru

Напомним, после смерти Фриске разгорелся скандал из-за долга «Русфонду». Родственники певицы никак не могли найти многомиллионную сумму, поэтому квартира Жанны была выставлена на продажу. В итоге спор с благотворительной организацией удалось решить, и родители Жанны сохранили ее в собственности.

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Жанна Фриске умерла в 2015 году от онкологии. Родные до сих пор хранят память о ней и ничего не трогают в квартире певицы.
 
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