В Беларусбанке рассказали, сколько выдали кредитов на жилье по 240 указу

Источник материала: Tut.by

В Беларусбанке около 23 тысяч многодетных семей получили кредиты на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом № 240. Общая сумма по выделенным кредитам превышает 1,3 миллиарда рублей. В этом году Беларусбанк направит 680 миллионов рублей на кредитную поддержку многодетных семей по 240-му президентскому указу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Беларусбанк сейчас для новых клиентов выдает кредиты по адресному субсидированию жилья по указу № 240 под 12% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта).

При росте ставки рефинансирования будет повышаться ставка и по кредитам на жилье.

По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать здесь .