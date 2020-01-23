Единый день информирования прошел в филиале «Шарковщинский консервный завод» КТУП «Полоцкая универсальная база

Источник материала: Клiч Радзiмы

Единый день информирования прошел 22 января в филиале «Шарковщинский консервный завод» КТУП «Полоцкая универсальная база». Перед коллективом завода выступила информационно-пропагандистская группа в составе заместителя председателя райисполкома Ирены Францевны Буко, заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елены Миледьевны Хашковской и начальника отдела экономики райисполкома Татьяны Ивановны Мечель.

В ходе встречи были рассмотрены два вопроса: первый был посвящен теме «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения», второй — «О социально-экономическом развитии района в 2019 году и прогнозе на 2020 год».

По первому вопросу выступила заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Миледьевна Хашковская. Она рассказала о положении дел в сфере занятости населения, как в целом по республике, так и по Шарковщинскому району.

Так, в 2019 году в районе сохранена положительная динамика роста заработной платы к уровню прошлого года. Начисленная заработная плата в январе—ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 15,2 процента и составила 654,5 рублей, в ноябре — 689,9 рублей. По филиалу «Шарковщинский консервный завод» КТУП «Полоцкая универсальная база» — начисленная заработная плата за январь—ноябрь — 524,6 рублей, за ноябрь — 586,7 рублей. Задание по росту заработной платы, установленной облисполкомом, на 2019 год выполнено на 103,1 процента, в ноябре — на 105,2 процента.

Численность населения, занятого в экономике района, в январе—ноябре 2019 г. составила 5773 чел. (сократилась на 153 чел. к соответствующему периоду прошлого года). На 1 января нынешнего года на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоят 24 безработные.

Заявлено нанимателями 112 вакансий (город — 52) . Это в 5 раз больше численности безработных. Наибольшее число свободных рабочих мест — в сельском хозяйстве (63).

Самые востребованные профессии: водитель автомобиля, животновод, продавец, электрогазосварщик, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Среди специалистов и служащих постоянным спросом пользуются врачи, инженеры-энергетики, заведующие ремонтной мастерской, бухгалтеры, экономисты, ветеринарные врачи и фельдшеры.

В районе создаются новые рабочие места. В 2019 году трудоустроены 57 человек. В своем выступлении Елена Миледьевна также рассказала о финансовой поддержке безработным в виде субсидий и о многом другом.

О социально-экономическом развитии района рассказала заместитель председателя райисполкома Ирена Францевна Буко. В своем выступлении она отметила, что по оперативным данным за 2019 год районом из 4 доведенных показателей решением сессии областного Совета депутатов выполнено 3 показателя: экспорт товаров без учета республиканских организаций, экспорт услуг без учета республиканских организаций, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. Также наблюдается положительная динамика роста по привлечению прямых иностранных инвестиций, которые по сравнению с 2018 годом возросли в 18,9 раза. Обеспечен рост розничного товарооборота, выручки от реализации продукции. Наш район вышел на чистую прибыль и в области по выполнению показателей находится на 6-м месте.

Елена АНАНИЧ.