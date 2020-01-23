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Президент подчеркнул стратегическое значение науки для развития Беларуси

23.01.2020 11:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент подчеркнул стратегическое значение науки для развития Беларуси

Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.

"Две главные силы питают мощь нашего государства (наверное, любого, но нашего особенно) - высокий интеллект нации и живительный источник культурных традиций. Чествуя во Дворце Независимости накануне Дня белорусской науки ее лучших представителей, мы подчеркиваем стратегическую значимость важнейшей для развития страны отрасли", - сказал Александр Лукашенко.

Участники церемонии свой профессиональный праздник в этом году уже встретят в новом статусе. Глава государства отметил, что присвоение званий доктора наук и профессора станет их очередной победой на сложнейшем пути познания законов природы и общества, а также основой для новых свершений, пишет БЕЛТА.

"Говорят, что многие открытия в науке делаются случайно, но абсолютно точно не случайными людьми. За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Я очень часто говорю: самый тяжелый труд, который человечество познало, - это труд ученого. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные", - подчеркнул президент.

В 2019 году Высшая аттестационная комиссия Беларуси присудила ученую степень 397 соискателям, из них 39 - доктора наук, 358 - кандидата наук. Обладателями ученых степеней стали 44 иностранных гражданина из Китая, Вьетнама, Ливии, Ирака, Ирана, Казахстана, России, Нигерии, Украины, Туниса.

Наибольшее количество ученых степеней присуждено в медицинских отраслях - 77 диссертаций (19,4% от всех успешно защищенных работ), технических - 61 диссертация (15,4%), физико-математических - 44 (11,1%).

Ученое звание профессора в 2019 году присвоено 38 ученым, доцента - 351 соискателю. Ходатайства о присвоении ученого звания представлены в основном учреждениями Министерства образования (44,7%), Министерства здравоохранения (17%) и Национальной академии наук (18%).

 
 
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Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и...
 
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