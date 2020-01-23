Подоходный налог можно будет заплатить через ЕРИП

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В число платежей в адрес Министерства по налогам и сборам, которые можно уплатить через ЕРИП , теперь входят:

подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь;

подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами;

подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.

Для оплаты услуг в АИС «Расчет» надо последовательно выбрать:

Налоги

Город

ИМНС по району

подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105

подоходный налог с физлиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106

подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107