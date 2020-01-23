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Подоходный налог можно будет заплатить через ЕРИП

23.01.2020 11:14 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В число платежей в адрес Министерства по налогам и сборам, которые можно уплатить через ЕРИП, теперь входят:

подоходный налог с физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь;

подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами;

подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.

Для оплаты услуг в АИС «Расчет» надо последовательно выбрать:

Налоги

Город

ИМНС по району

подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105
подоходный налог с физлиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106
подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107

Источник: Myfin.by
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ЕРИП с середины января расширил список налогов, которые можно уплатить через систему. Об этом сообщается на сайте ЕРИП.
 
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