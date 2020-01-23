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Подоходный налог можно будет заплатить через ЕРИП
Источник материала: Myfin
В число платежей в адрес Министерства по налогам и сборам, которые можно уплатить через
подоходный налог с физических лиц с доходов, исчисленных в соответствии с законодательством, исходя из сумм превышения расходов над доходами;
подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах.
Для оплаты услуг в АИС «Расчет» надо последовательно выбрать:
Налоги
Город
ИМНС по району
подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105
Источник: Myfin.by
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ЕРИП с середины января расширил список налогов, которые можно уплатить через систему. Об этом сообщается на сайте ЕРИП.
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