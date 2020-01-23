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«Терминал» по-слуцки: дальнобойщик месяц живет на парковке мясокомбината, потому что его груз попал в список Россельхознадзора
23.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Парковка для сотрудников Слуцкого мясокомбината забита иномарками «белорусского класса». Над ними возвышается белый DAF с включенным рефрижератором. Уже месяц это не машина, а дом, где живет Виталий. Его наняли, чтобы в конце декабря он забрал в Слуцке замороженную говядину и отвез в Алматы. Он и забрал, но, пока ехал, Россельхознадзор запретил ввоз слуцкого мяса. Мясокомбинат тоже не может принять туши обратно. Остался Виталий со своим грузом один на один (где-то далеко пытаются что-то сделать его наниматели, но выходит пока не очень). Об этом пишет
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«Терминал» по-слуцки: дальнобойщик месяц живет на парковке мясокомбината, потому что его груз попал в список Россельхознадзора
На парковке Слуцкого мясокомбината вот уже месяц в кабине фуры живёт дальнобойщик из Кыргызстана. Всё потому что, пока он загружался здесь...
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