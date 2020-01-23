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УКС показал, каким будет квартал на месте снесенных двухэтажек Тракторозаводского поселка

23.01.2020 11:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во втором квартале 2020 года начнется строительство новых домов в районе Тракторозаводского поселка, для чего снесли двухэтажки 1950-х годов. Как будет выглядеть квартал и для кого там будет жилье, рассказывает агентство «Минск-Новости».


Изображение: «Минск-Новости»

Вопрос сноса квартала двухэтажных домов, расположенного в границах улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева, несколько лет обсуждался городскими архитекторами, проект меняли или откладывали на время из-за отсутствия финансирования. В итоге решение было принято: дома пустить под снос, что и произошло в 2017 году. Стоит признать, что они действительно были не в лучшем состоянии. Как тогда сообщалось, на месте двухэтажек должны появиться новые жилые дома не выше семи этажей.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В 2018-м выбран генпроектировщик, им стала компания «ТиволиПарк». УКС Заводского района выступает заказчиком объекта.

— На указанной территории предусматривается построить три жилых дома в конструкциях ОАО «МАПИД», — рассказал директор УКС Игнат Носко. — Все здания будут семиэтажными, два — четырехподъездные, третье — одноподъездное. Длинные дома расположатся на монолитном стилобате, под которым предусмотрена открытая парковка в наземном уровне. Данный стилобат дополнительно служит террасой для отдыха жильцов дома. По проекту, отопление и горячее водоснабжение зданий обеспечат за счет электроэнергии. Поэтому в квартале возведут распределительный пункт, совмещенный с трансформаторным.

Как добавили в УКС Заводского района, фасады новых домов оформят в стиле застройки Партизанского проспекта сталинского периода. На зданиях будут соответствующие элементы декора: межэтажные и цокольные карнизы, пилястры, молдинги, оконные сандрики и наличники.

Известно, что данное жилье предназначается для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Проектно-сметная документация уже разработана, по ней получено заключение комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сейчас проект готовится для передачи в органы государственной экспертизы. Старт строительства планируется во 2-м квартале 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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