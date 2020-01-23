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В ГАИ появилась новая платная услуга - предварительная запись на регистрацию авто

23.01.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ГАИ появилась возможность предварительной записи на регистрацию автомобилей. Правда, пока это касается только Минской области.


— Услуга введена в действие с 9 января 2020 года. Прием документов для осуществления административных процедур, связанных с регистрацией транспортных средств, по предварительной записи оказывается на основании заявки, — рассказали в Госавтоинспекции

Заявку можно подать по понедельникам с 08.30 до 18.00 в здании УГАИ УВД Минского облисполкома (улица Кальварийская, 27, кабинет 101) и со вторника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефонам: 017 259−61−70 и 017 378−62−98. В ней необходимо сообщить: наименование организации (Ф.И.О. физического лица), адрес и количество транспортных средств, в отношении которых будут осуществляться регистрационные действия.

В назначенный день заказчик должен предоставить все необходимые для регистрации документы, в том числе подтверждающие внесение оплаты услуги. Платежное поручение, исполненное с использованием системы электронных платежей, нужно предоставлять с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежного поручения, оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя.

Стоимость услуги за одно транспортное средство составляет 10 рублей.

 
 
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Стоимость услуги за одно транспортное средство составляет 10 рублей.
 
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