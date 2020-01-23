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«Давление спецслужб»: друг журналиста Чуденцова попросил политическое убежище в Польше
Источник материала: KYKY>
21 января закончился двухмесячный срок заключения журналиста Владимира Чуденцова, которого винят в сексуальном насилии и незаконном провозе наркотиков через границу. Как
Вскоре после задержания Владимира Чуденцова один из его ближайших друзей Роман Протасевич (
«Я начал информационную волну в защиту Владимира, – рассказал Протасевич. – Сбор денег также координировал, все шло через меня. И в один момент начал замечать нечто странное. Начались проблемы со связью, возле подъезда постоянно были непонятные автомобили. Все было достаточно подозрительно. Однажды мне позвонила мама и сказала, что в подъезде стоят неизвестные люди. И что они, скорее всего, ждут меня. Я понял, что это не просто так, и решил уезжать. Уезжал через Москву, добирался туда на двух автомобилях, выключив заранее телефон».
Протасевич пояснил «Свободе», что он никогда не помогал телеграм-каналу Nехта и не был причастен к созданию фильма «Лукашенко. Уголовные материалы» (фильм уже признан экстремистским). Но знал от Чуденцова, что над последним ведется работа. Документы на получение политического убежища Роман Протасевич подал 22 января.
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21 января закончился двухмесячный срок заключения журналиста Владимира Чуденцова, которого винят в сексуальном насилии и незаконном провозе наркотиков через...
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