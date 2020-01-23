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«Давление спецслужб»: друг журналиста Чуденцова попросил политическое убежище в Польше

23.01.2020 10:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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21 января закончился двухмесячный срок заключения журналиста Владимира Чуденцова, которого винят в сексуальном насилии и незаконном провозе наркотиков через границу. Как сообщил «Свободе» адвокат Чуденцова Александр Галиев, его клиента оставили под стражей – арест продлили еще на месяц. В деле журналиста назначили еще ряд экспертиз, следователи ждут их результатов.

Вскоре после задержания Владимира Чуденцова один из его ближайших друзей Роман Протасевич (бывший журналист «Еврорадио») начал кампанию сбора средств на оплату услуг адвоката (компания собрала десять тысяч рублей и приостановилась). Вскоре после этого он уехал из Беларуси и попросил политическое убежище в Польше. С его слов, он почувствовал давление со стороны спецслужб.

«Я начал информационную волну в защиту Владимира, – рассказал Протасевич. – Сбор денег также координировал, все шло через меня. И в один момент начал замечать нечто странное. Начались проблемы со связью, возле подъезда постоянно были непонятные автомобили. Все было достаточно подозрительно. Однажды мне позвонила мама и сказала, что в подъезде стоят неизвестные люди. И что они, скорее всего, ждут меня. Я понял, что это не просто так, и решил уезжать. Уезжал через Москву, добирался туда на двух автомобилях, выключив заранее телефон».

Протасевич пояснил «Свободе», что он никогда не помогал телеграм-каналу Nехта и не был причастен к созданию фильма «Лукашенко. Уголовные материалы» (фильм уже признан экстремистским). Но знал от Чуденцова, что над последним ведется работа. Документы на получение политического убежища Роман Протасевич подал 22 января.

 
 
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21 января закончился двухмесячный срок заключения журналиста Владимира Чуденцова, которого винят в сексуальном насилии и незаконном провозе наркотиков через...
 
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