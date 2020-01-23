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В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

23.01.2020 10:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоги национального конкурса «Искусство книги» подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Участие в  творческом соревновании приняли порядка 200 работ 35 изданий. Лучших определили  в 17 номинациях. Это Гран-при, тематический блок, а также специальные и персональная номинации.

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Среди представленных экземпляров: энциклопедии, фотоальбомы с «белорусскими прысмаками», учебники, детские книги, а также тяжеловес – 15-килограммовая Берестейская Библия 16-го века.  Достанутся финалистам диплом имени Франциска Скорины и специальные дипломы, а также памятный знак-символ «Большой» и «Малый золотой фолианты». 

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Одна из задач конкурса это содействовать популяризации, развитию книжного дела, искусства, дизайна книги, полиграфического производства. Если 59-й конкурс проходит, значит он очень нужен. Взгляд довольно такой оптимистичный, светлый в будущее книги. Какие бы не происходили процессы, связанные с электронным миром, технологиями, книжными изданиями. Но само книжное издание, оно будет существовать очень долго. Я не исключаю, что в будущих конкурсах мы будем рассматривать медиапроекты, связанные с дизайном, оформлением. Поэтому конкурс будет развиваться.        

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Имена победителей жюри конкурса не разглашает. Они станут известны только на 27-й  Минской международной книжной выставке-ярмарке. Она откроется 5 февраля. Кроме основной площадки – выставочного комплекса, интересную программу обещают в книжных магазинах, библиотеках, музеях.

Люди в материале: Михаил Борозна
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Итоги национального конкурса «Искусство книги» подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в  творческом...
 
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