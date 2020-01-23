Ваши почтовые ящики вам не принадлежат: теперь Белпочта будет следить за их состоянием

Если ранее почтовые ящики меняли и ремонтировали специалисты жилищно-эксплуатационного участка или подразделения РУП «Белпочта» по месту адреса, то сейчас право на техническое обслуживание закрепляется только за национальным оператором почтовой связи на основании договора между собственником квартиры и РУП «Белпочта». Оплачивают эту услугу, как и раньше, жильцы.





— Собственники жилых помещений, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги (далее — организация), обеспечивают поддержание шкафов, ячеек шкафов в исправном состоянии, их надлежащее электрическое освещение, содержание в чистоте, доступ к шкафам работников оператора, — отмечается в постановлении.





Номера квартир, написанные маркером, скоро должны исчезнуть. По новым правилам номера жилого помещения будут наносится на почтовые ящики краской по специальному трафарету.





То есть установку новых шкафов, замену старых шкафов или пришедших в негодность, а также выполнение работ, входящих в перечень по техническому обслуживанию шкафов согласно Инструкции, осуществляет отделение почтовой связи. Для этого нужно подать заявку на соответствующую услугу и оплатить ее.





К новшествам можно добавить проверку технического состояния шкафчиков и осмотр их внешнего вида. То есть как минимум раз в год специалисты Белпочты должны вместе с собственниками, коммунальниками проводить проверку почтовых ячеек и ящиков.





Наверное, никого не удивить «разнообразием» цифр на почтовых ящиках: где краской нарисовано (и разными цветами), где фломастером, где приклеен номер, а есть вообще без опознавательных знаков. В скором времени почтовые ящики придут к общему «знаменателю» — по новым правилам номера жилого помещения будут наноситься на почтовые ящики краской по специальному трафарету. К тому же, на торцевой стороне корпуса ящика появятся и соответствующие индексы. Если в многоквартирном доме индекс может быть указан один раз на видном месте, то в частном секторе на почтовые ящики Белпочта будет наносить название улицы и номер дома.



