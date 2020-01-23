Киевлянин рассказал, каково жить со слепым котом

Источник материала: Tut.by

Владимир Стельмах из Киева запустил в Twitter тред, в котором он рассказывает о своем незрячем питомце — коте Джиме. Как выяснилось, при заботливых хозяевах слепота для кота не приговор, передает twizz.ru.









Чтобы кот понял, что вокруг него много места, Владимир подносил к его морде руку, касался ее и потом отводил руку. Кот тянулся за ней и начал ходить. Потом кот стал следовать за ногами хозяина. Пара шагов — кот догоняет и тыкается мордой в ногу. При этом Владимир постоянно с ним разговаривал.





За неделю кот освоился. Уже на следующий день он начал забираться на диван и кровать. При этом выяснилось, что слепому коту проще залезать вверх, чем спускаться вниз. В первом случае он может ощупать лапами и оценить ситуацию, а при прыжке вниз так не получится.

Поначалу ему везде подкладывали подушки, чтобы создать подобие ступеньки. Ориентироваться коту помогают вибриссы. Да и вообще Владимир отмечает, что коты больше полагаются на слух и нюх.

Вот вам пример того, как он залезает на диван. Оцените грациозность. Заодно можно услышать, как он тарахтит pic.twitter.com/7B8TZyyyI5 — catunderhood (@catunderhood) January 21, 2020

Однако проблемы с передвижением иногда случаются. Однажды никого не было дома, а кот залез на перегородку и не мог слезть. После этого хозяева стали перестраховываться. Кстати, Джим понимает, если дверь закрыта, и будет сидеть перед ней и просить впустить.

Владимир рассказал, что кот, привыкнув к окружению, ориентируется не хуже зрячего.



