ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На БВФБ началась продажа долларовых гособлигаций

23.01.2020 11:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Доходность - 3,7% годовых

С 20 января на Белоруской валютно-фондовой бирже начали свободно продаваться номинированные в долларах облигации Минфина РБ 265-го выпуска, имеющие доходность 3,7% годовых.

Аукцион по размещению облигаций данного выпуска был проведен 15 января.

К аукциону были допущены 51 заявка от физических и юридических лиц со ставками от 2,65% до 5,24% годовых на общую сумму 133,65 млн. долларов. Но Минфин удовлетворил только 26 заявок на сумму 24,13 млн. долларов. 

Доходность по облигациям была установлена равной 3,7% годовых, а объем выпуска — 100 млн. долларов. Таким образом, неразмещенными остались облигации на 75,87 млн. долларов.

Объем выпуска оказался довольно значительным. Возможно Минфин решил перестраховаться и увеличить заимствования, учитывая ухудшение отношений с Россией. По этой же причине он, возможно, ускорится с размещением еврооблигаций за рубежом. 

Как сообщил ранее министр финансов РБ Максим Ермолович, Беларусь может разместить данные ценные бумаги на 1–1,2 млрд. долларов уже в I квартале 2020 года.

Впрочем, министр также отметил, что в связи с событиями на рынке нефти необходимости корректировки бюджета не возникло. Он рассказал, что из-за того, что Беларусь прекратила экспорт собственной нефти, в бюджет не поступают экспортные пошлины на сырую нефть. 

Максим Ермолович также отметил, что профицит бюджета в 2019 году оказался выше ожидаемого, поэтому запас средств у страны имеется.

В Министерстве финансов также сообщили о регистрации 27 декабря 2019 года первого выпуска облигаций ЗАО «Специальная финансовая организация «Центр секьюритизации».


Эти облигации являются первыми ценными бумагами в нашей стране, выпущенными в рамках секъюритизации активов.

То есть, ЗАО приобрело пул кредитов одного из белорусских банков, после чего выпустило облигации на сумму этих кредитов. Объем эмиссии облигаций составил 11,5 млн. рублей, а их номинал — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций — 10 лет. Номинированы они в белорусских рублях.

По имеющимся данным, кредиты Центру секъюритизации продал Белгазпромбанк, и они были выданы на покупку автотранспорта. Выкупил облигации сам Белгазпромбанк.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ломают лыжи, рвут термобелье, бегут больше, чем надо». Весь сезон белорусские биатлонисты страдают от нелепостей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика