На БВФБ началась продажа долларовых гособлигаций

С 20 января на Белоруской валютно-фондовой бирже начали свободно продаваться номинированные в долларах облигации Минфина РБ 265-го выпуска, имеющие доходность 3,7% годовых.





Аукцион по размещению облигаций данного выпуска был проведен 15 января.





К аукциону были допущены 51 заявка от физических и юридических лиц со ставками от 2,65% до 5,24% годовых на общую сумму 133,65 млн. долларов. Но Минфин удовлетворил только 26 заявок на сумму 24,13 млн. долларов.





Доходность по облигациям была установлена равной 3,7% годовых, а объем выпуска — 100 млн. долларов. Таким образом, неразмещенными остались облигации на 75,87 млн. долларов.





Объем выпуска оказался довольно значительным. Возможно Минфин решил перестраховаться и увеличить заимствования, учитывая ухудшение отношений с Россией. По этой же причине он, возможно, ускорится с размещением еврооблигаций за рубежом.





Как сообщил ранее министр финансов РБ Максим Ермолович, Беларусь может разместить данные ценные бумаги на 1–1,2 млрд. долларов уже в I квартале 2020 года.





Впрочем, министр также отметил, что в связи с событиями на рынке нефти необходимости корректировки бюджета не возникло. Он рассказал, что из-за того, что Беларусь прекратила экспорт собственной нефти, в бюджет не поступают экспортные пошлины на сырую нефть.





Максим Ермолович также отметил, что профицит бюджета в 2019 году оказался выше ожидаемого, поэтому запас средств у страны имеется.





В Министерстве финансов также сообщили о регистрации 27 декабря 2019 года первого выпуска облигаций ЗАО «Специальная финансовая организация «Центр секьюритизации».









Эти облигации являются первыми ценными бумагами в нашей стране, выпущенными в рамках секъюритизации активов.





То есть, ЗАО приобрело пул кредитов одного из белорусских банков, после чего выпустило облигации на сумму этих кредитов. Объем эмиссии облигаций составил 11,5 млн. рублей, а их номинал — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций — 10 лет. Номинированы они в белорусских рублях.





По имеющимся данным, кредиты Центру секъюритизации продал Белгазпромбанк, и они были выданы на покупку автотранспорта. Выкупил облигации сам Белгазпромбанк.