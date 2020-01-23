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Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях

23.01.2020 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебской и Могилевской областях утро 23 января встретили без электричества в десятке населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановительные работы продолжаются.   

Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях

Сильный ветер, который и сейчас сохраняется по востоку страны, оставил разрушительный след в нескольких сельхозпредприятиях.   

В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями

Сильный ветер оставил без света населённые пункты в Витебской и Могилёвской областях

Есть сведения о повреждении кровли одной фермы и здания гаража. Из-за порывов ветра до 21 м/с по стране периодически нарушалось электроснабжение в 240 населённых пунктах.

Штормовое предупреждение синоптики объявили и на 23 января.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебской и Могилевской областях утро 23 января встретили без электричества в десятке населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24...
 
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