В Лоевском районе женщина на Ford при обгоне врезалась во встречную Audi

Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при лобовом столкновении двух автомобилей в Лоевском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 22 января, около 12.20. По предварительной информации, 28-летняя водитель Ford Mondeo ехала по трассе Н4949 Брагин — Холмеч. На 33-м километре дороги при обгоне грузовика она врезалась во встречный Audi, которым управлял 43-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.





В результате ДТП женщина, управлявшая Ford, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.