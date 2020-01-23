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В Лоевском районе женщина на Ford при обгоне врезалась во встречную Audi

23.01.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при лобовом столкновении двух автомобилей в Лоевском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 22 января, около 12.20. По предварительной информации, 28-летняя водитель Ford Mondeo ехала по трассе Н4949 Брагин — Холмеч. На 33-м километре дороги при обгоне грузовика она врезалась во встречный Audi, которым управлял 43-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.


В результате ДТП женщина, управлявшая Ford, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
 
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