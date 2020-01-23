Украина решила отдать свои железные дороги в управление Германии на 10 лет

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.





Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято, и это уже громадный шаг".





Позже на брифинге в кулуарах "Украинского завтрака" премьер уточнил, что соответствующее соглашение с DB будет подписано уже "в первых числах февраля".





Как сообщалось, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця".





Гончарук, открывая заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины в Давосе, заявил, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге страны и реализации ее логистического потенциала. При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в твиттере Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.





"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станут базой для изменения ситуации в УЗ", - написал премьер.