Сильный и шквалистый. Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу из-за сильного ветра

Источник материала: Вороновская газета





Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси до конца текущей недели, хотя и ослабнет к воскресенью. На пятницу синоптики сохранили предупреждение об оранжевом уровне опасности.

В пятницу 24 января в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода , сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), на отдельных участках дорог гололедица. «Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с», — проинформировали в гидрометцентре. Температура воздуха ночью -4… +1, днем 0… +6.

Прогноз погоды по Беларуси на 25-26 января 2020 г.

25 января (суббота) ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха минимальная ночью

-3, +4°С, максимальная днем +1 +6°С.

26 января (воскресенье) в отдельных районах, в основном по северо-востоку республики, небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3, +2°С, максимальная днем

0, +5°С.

sb.by