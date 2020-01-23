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Сильный и шквалистый. Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу из-за сильного ветра
23.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси до конца текущей недели, хотя и ослабнет к воскресенью. На пятницу синоптики сохранили предупреждение об оранжевом уровне опасности.
В пятницу 24 января в Беларуси ожидается преимущественно облачная
Прогноз погоды по Беларуси на 25-26 января 2020 г.
25 января (суббота) ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха минимальная ночью
26 января (воскресенье) в отдельных районах, в основном по северо-востоку республики, небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3, +2°С, максимальная днем
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Сильный порывистый ветер сохранится в Беларуси до конца текущей недели, хотя и ослабнет к воскресенью. На пятницу синоптики сохранили предупреждение об оранжевом...
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