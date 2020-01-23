Звездный мальчик. Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

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Единственный сын звезды картины «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой актер Данила Перов скончался в Москве.

Сообщение о смерти Перова появилось на сайте театра «Содружество актеров Таганки», в котором служил артист:

«Дорогие друзья, коллеги! Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом».

Актриса Елена Скороходова в соцсетях назвала причину скоропостижной смерти 51-летнего Перова: «Причина — тромб».

Дитя студенческого брака

Данила Перов родился 6 ноября 1968 года в семье актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова. Родители Данилы познакомились, будучи студентами, и вскоре сыграли свадьбу. Сын родился, когда Рязанова училась на третьем курсе ГИТИСа.

Семейная жизнь у родителей Данилы не сложилась — мать влюбилась в режиссера и, не желая обманывать мужа, призналась ему во всем. Раиса и Юрий развелись.

Этот брак так и остался единственным в жизни Рязановой. В 1970-х годах она много снималась в кино, но настоящая известность и популярность пришла к ней после оскароносной картины режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Рязановой досталась роль Тони, единственной из трех подруг, которой удалось построить крепкую семью. В 1981 году за свою работу Рязанова была удостоена Государственной премии СССР.

У актрисы около 200 ролей в фильмах и сериалах. В 2005 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Первая роль — во младенчестве

Данила пошел по стопам родителей. Свою самую первую роль в кино он сыграл, когда ему еще не было и года. Рязанова снималась в фильме Юрия Григорьева «День и вся жизнь», где играла женщину, которая в трудные военные и послевоенные годы одна воспитывала сына. Роль ее «киносына» во младенчестве сыграл маленький Даня.

Детская карьера Данилы на этом не закончилась — можно даже сказать, что он рос на съемочной площадке. 1973 год — фильм «Письмо из юности», 1976-й — «Поле перейти», 1977-й — «Марка страны Гонделупы» и «"Посейдон" спешит на помощь», 1979-й — «Ватага "Семь ветров"». В 1981 году в картине «Хочу, чтобы он пришел» Данила сыграл свою первую главную роль. Фильм представлял собой социальную драму. Критики отметили, что с ролью парня с трудной судьбой Данила справился великолепно.

Перов поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1992 году. После института работал в театре «МодернЪ», а в 1994 году перешел в театр «Содружество актеров Таганки».





Артисты Александр Баринов в роли Доктора и Данила Перов в роли Михаила (справа) в сцене из спектакля «Любовь до потери памяти» на сцене театра «Содружество актеров Таганки» в Москве. Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Отец и сын

Что касается кино, то пауза в карьере Перова продолжалась почти до конца 1990-х и была связана с общим кризисом в киноиндустрии. Однако с начала 2000-х актер начинает много сниматься, в первую очередь в сериалах. Среди этих работ стоит выделить сериал 2002 года «Моя граница», где Перов сыграл главную роль — пограничника Сергея Нестерова. Также артист участвовал в сериалах «Универ», «Интерны», «Кодекс чести», «Отель "Элеон"» и многих других. Всего в карьере более 60 киноработ.

И все-таки нужно признать, что полностью раскрыться в кино ему, наверное, не удалось. Роли, достойной того таланта, который Данила демонстрировал с юности, актеру так и не предложили.

В 2012 году Даниле Юрьевичу Перову было присвоено звание «Заслуженный артист России».

Сын Данилы Перова Андрей решил продолжить семейную династию. Его первыми работами стали роли в картинах «Бой с тенью» и «Бой с тенью: реванш». В 2014 году он окончил актерский факультет Института современного искусства. Вместе с отцом он работал в театре «Содружество актеров Таганки», где играл в спектаклях «Бег», «Нечистая сила», «ВВС (Владимир Семенович Высоцкий)» и других.