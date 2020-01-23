ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забрасывали бутылками и файерами. Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе

23.01.2020 11:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. В Цюрихе противники Давосского форума устроили побоище с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения начались во время проведения разрешённого властями шествия, на котором собрались несколько сотен человек. 

Забрасывали бутылками и файерами. Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе

В какой-то момент митингующие стали забрасывать стражей порядка файерами, бутылками и тяжёлыми предметами.

Забрасывали бутылками и файерами. Противники Давосского форума устроили беспорядки в Цюрихе

В ответ правоохранителям пришлось применить силу. Для разгона демонстрантов использовали слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Три человека задержаны. 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Цюрихе противники Давосского форума устроили побоище с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения начались во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
УКС показал, каким будет квартал на месте снесенных двухэтажек Тракторозаводского поселка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика