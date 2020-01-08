Знакомьтесь: Павел Сташкевич, который сделал свой выбор и не прогадал!

Источник материала: Клiч Радзiмы

Павел Сташкевич из городского поселка Шарковщина Витебской области после обучения в Минской академии связи вместо обязательной отработки пошел служить в армию по контракту. Его примеру следуют многие выпускники гражданских учреждений образования.

После окончания средней школы Павел Сташкевич поступил в Белорусскую государственную академию связи. По распределению выпускник должен был идти работать в Союзтелефонстрой, одновременно подходило время для срочной военной службы.

– Мне пришла повестка в военкомат, встал выбор: служить срочную или идти на контракт, – вспомнил Павел Сташкевич.

В академии связи юноше пояснили, что если у него будет официальное направление из воинской части, то выпускника распределят в часть. Павел выбрал 2401-й отдельный батальон связи 127-й гвардейской бригады связи, что дислоцируется под Минском. Юноша успешно сдал нормативы по физической подготовке и прошел профессионально-психологический отбор.

Уже в начале армейского пути Сташкевич привыкал к новой жизни. Он уже не был беспечным студентом. Юноша вставал рано, шел на службу, подчинялся командирам и выполнял требования воинских уставов и руководящих документов. В его жизни появилась ответственность не только за себя, но и коллектив.

– Сначала было многое не понятно, – рассказал Павел. – Однако со временем вникая в нюансы, при поддержке коллектива, служба стала нравиться и увлекать.

Служит Павел радиотелеграфистом. Он принимает и передает зашифрованные радиограммы, команды, сигналы или распоряжения и передает информацию командирам.

В помощь специалисту также есть специальный компьютер, который помогает ему принимать сообщения. Обычный человек ничего не поймет из набора букв, символов и цифр – только знающий специалист. Павел заверил, что даже цифровая техника может ошибаться. И знания военнослужащих еще никто не отменял.

– Также необходимо знать азбуку Морзе. В нашей части есть специальная программа, которая помогает обучить людей этому способу передачи и приему сообщения, – уточнил парень.

Свой День рождения Павел Сташкевич отмечает 14 января. Так получилось, что первое его «боевое крещение» выпало как раз на этот день.

Военнослужащих подняли по тревоге с целью проверки. Однако сослуживцы помнили о празднике молодого воина и не забыли его поздравить, что стало для парня

полной неожиданностью. В армии Павел служит два года. За это время он нашел массу положительных отличий от срочной военной службы.

Главным из них – это уникальность профессии, возможность обучения без отрыва от повседневной деятельности. На вооружение армии поступает новая цифровая техника связи, которую надо быстро осваивать. Для этого военнослужащим необходимо много читать и практиковаться, что способствует совершенствованию полученного в академии связи образования.

Также Павел Сташкевич чувствует стабильность в завтрашнем дне. В армии нет задержек с выплатой денежного довольствия, как это бывает на гражданских предприятиях.

Для молодого специалиста контракт – это возможность самостоятельно выбрать место работы, а не гадать о будущем месте распределения.

Военнослужащим выделяется время среди рабочей недели для занятия спортом. Подготовка к обязательной сдаче нормативов по физподготовке – стимул держать себя в хорошей форме.

Ему, как уроженцу из другого региона Беларуси возмещают часть расходов за съем жилья. Также он стал на очередь строительства квартиры по льготному кредиту.

– Я не знал раньше, что вместо срочной службы можно служить по контракту, – заключил Павел Сташкевич. – Сейчас у меня есть достойная оплата труда, выходные, возможность чаще видеться с родными, иметь возможность выезда на отдых в другие страны… Контракт хорошая альтернатива срочной службе. Путь сюда нелегок, но оно того стоит. Сама служба на полгода дольше, но она дает больше возможностей и перспектив.

Александр Гончаров, фото автора