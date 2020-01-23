ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Кравцов: «Обращения граждан — первостепенный вопрос в работе власти на местах»

23.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Обращения граждан — один из первостепенных вопросов в работе на местах и формальный подход к ним недопустим. Такое мнение сегодня во время заседания Гродненского облисполкома высказал его председатель Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов: «Обращения граждан — первостепенный вопрос в работе власти на местах»

Основной темой заседания стала работа с обращениями граждан в регионе в 2019 году.

«Это один из первостепенных вопросов в работе местных органов власти. Мелочей в этой деятельности не бывает», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул важность работы с обращениями и в плане их анализа. Ведь зачастую они становятся индикатором проблем, узких мест в тех или иных отраслях или сферах, показывают, что больше всего волнует жителей Гродненской области. Недостатки, недоработки, выявленные в этой работе, необходимо оперативно исправлять.

К слову, в регионе отмечается устойчивая тенденция по снижению общего количества обращений, поступивших в местные исполнительные и распорядительные органы. Анализ обращений показывает, что наиболее проблемными остаются вопросы ремонта и эксплуатации жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг, жилищных правоотношений, прокладки инженерных сетей в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки, проектирования и строительства многоквартирных жилых домов. Нередко темой обращений становятся и земельные споры. Также волнуют людей состояние дорог, вопросы их строительства и ремонта.

Большинство вопросов должны решаться и решаются на местном уровне. Вместе с тем, порой выявляются факты высокомерного отношения чиновников к гражданам. «По каким бы вопросам человек не обращался, как бы эмоционально, а порой и обидно, не говорил, такая реакция недопустима. В ситуациях надо разбираться спокойно и по существу», — обратил внимание Владимир Кравцов.

Также недопустимы в работе с обращениями граждан формализм и халатность. Многие вопросы могли бы быть сняты при выезде на место, личном общении с людьми на местах.

Источник: БелТА

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращения граждан — один из первостепенных вопросов в работе на местах и формальный подход к ним недопустим. Такое мнение сегодня
 
Новости дня
Новости разные
 
Знакомьтесь: Павел Сташкевич, который сделал свой выбор и не прогадал!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика