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Лукашенко: Интеллект белорусской нации является главной силой государства

23.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интеллект нации является главной силой Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам в четверг, накануне Дня белорусской науки, передает «Интерфакс».

«Две главные силы питают мощь нашего государства – интеллект нации и живительный источник культурных традиций», – сказал белорусский лидер, отметив, что чествование во Дворце Независимости лучших представителей науки подчеркивает стратегическую значимость важнейшей для развития нашей страны отрасли.

«За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Я очень часто говорю, что самый тяжелый труд, который человечество познало, – это труд ученого. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что отечественные ученые активно участвуют во многих общественно-политических процессах жизни страны. Это требует от них большой ответственности за принимаемые решения.
 
«Именно наука и современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового XXI века. Сегодня как никогда жизненно важно войти и закрепиться в группе стран – разработчиков, производителей высокотехнологичной и наукоемкой продукции. У нас есть все основания для успешного движения в данном направлении», – заявил президент Беларуси.

Ранее Лукашеко заявлял, что развитие высоких технологий, в том числе в космосе, является одним из приоритетов для Беларуси.



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Об этом президент Беларуси заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.
 
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