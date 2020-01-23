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Лукашенко: Интеллект белорусской нации является главной силой государства
23.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Интеллект нации является главной силой Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам в четверг, накануне Дня белорусской науки, передает
«Две главные силы питают мощь нашего государства – интеллект нации и живительный источник культурных традиций», – сказал белорусский лидер, отметив, что чествование во Дворце Независимости лучших представителей науки подчеркивает стратегическую значимость важнейшей для развития нашей страны отрасли.
«За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Я очень часто говорю, что самый тяжелый труд, который человечество познало, – это труд ученого. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что отечественные ученые активно участвуют во многих общественно-политических процессах жизни страны. Это требует от них большой ответственности за принимаемые решения.
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Об этом президент Беларуси заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.
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