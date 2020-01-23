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Соболенко и Мертенс вышли во второй круг Australian Open, Герасимов выбыл

23.01.2020 14:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко и Мертенс вышли во второй круг Australian Open, Герасимов выбыл
Женская теннисная ассоциация

Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс успешно преодолели первый круг парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису-2020. Не без труда третья пара турнира обыграла американку Кэтрин Беллис и чешку Маркету Вондроушову – 3:6, 6:3, 6:3. Следующими соперниками белоруски и бельгийки станут представительницы Австралии Джейми Форлис и Арина Родионова.

Соболенко и Мертенс вышли во второй круг Australian Open, Герасимов выбыл Арина Соболенко не смогла выйти во второй круг Australian Open-2020

Во второй круг парного разряда Australian Open-2020 вышла и Александра Саснович вместе со словачкой Викторией Кужмовой. Их ближайшие соперницы определятся позже.

Напомним, ранее Соболенко и Саснович выбыли из борьбы на турнире в одиночном разряде уже после стартового матча. Также покинули турнир после стартовых матчей основной сетки белорусы Илья Ивашко в одиночном разряде и Андрей Василевский – в парном. Егор Герасимов добрался до второго круга, но уступил седьмой ракетке мира Александру Звереву из Германии.

Открытый чемпионат Австралии по теннису продолжится до 2 февраля.    

 
 
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В Мельбурне продолжается первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020.
 
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