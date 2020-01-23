Соболенко и Мертенс вышли во второй круг Australian Open, Герасимов выбыл

Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс успешно преодолели первый круг парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису-2020. Не без труда третья пара турнира обыграла американку Кэтрин Беллис и чешку Маркету Вондроушову – 3:6, 6:3, 6:3. Следующими соперниками белоруски и бельгийки станут представительницы Австралии Джейми Форлис и Арина Родионова.

Во второй круг парного разряда Australian Open-2020 вышла и Александра Саснович вместе со словачкой Викторией Кужмовой. Их ближайшие соперницы определятся позже.

Напомним, ранее Соболенко и Саснович выбыли из борьбы на турнире в одиночном разряде уже после стартового матча. Также покинули турнир после стартовых матчей основной сетки белорусы Илья Ивашко в одиночном разряде и Андрей Василевский – в парном. Егор Герасимов добрался до второго круга, но уступил седьмой ракетке мира Александру Звереву из Германии.

Открытый чемпионат Австралии по теннису продолжится до 2 февраля.