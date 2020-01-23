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95-летняя жительница аг. Раздяловичи получила ожоги при пожаре

23.01.2020 13:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

95-летняя жительница аг. Раздяловичи получила ожоги при пожаре

Вчера, 22 января, в 16.55 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу жительницы агрогородка Раздяловичи.

95-летняя жительница аг. Раздяловичи получила ожоги при пожаре

Прибывшая на место жительства пенсионерки оперативная группа обнаружила в жилом доме признаки горения, задымление отсутствовало.

95-летняя жительница аг. Раздяловичи получила ожоги при пожаре

Предположительно события развивались следующим образом: ориентировочно в 15.00 соцработник пришла в дом к пенсионерке и увидела разбросанные обгоревшие вещи. Хозяйка находилась на полу в жилой комнате в обгоревшей одежде с ожогами. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «ожоги» она была госпитализирована.

95-летняя жительница аг. Раздяловичи получила ожоги при пожаре
95-летняя жительница аг. Раздяловичи получила ожоги при пожаре

Огнем поврежден пол в комнате. Причина происшествия устанавливается.

Ганцевичский РОЧС.


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Вчера, 22 января, в 16.55 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу жительницы агрогородка Раздяловичи. Прибывшая
 
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