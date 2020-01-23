95-летняя жительница аг. Раздяловичи получила ожоги при пожаре

Вчера, 22 января, в 16.55 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о госпитализации в центральную районную больницу жительницы агрогородка Раздяловичи.
Прибывшая на место жительства пенсионерки оперативная группа обнаружила в жилом доме признаки горения, задымление отсутствовало.
Предположительно события развивались следующим образом: ориентировочно в 15.00 соцработник пришла в дом к пенсионерке и увидела разбросанные обгоревшие вещи. Хозяйка находилась на полу в жилой комнате в обгоревшей одежде с ожогами. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «ожоги» она была госпитализирована.
Огнем поврежден пол в комнате. Причина происшествия устанавливается.
Ганцевичский РОЧС.