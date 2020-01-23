|
Люди могли заразиться китайским вирусом от змей
23.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Нельзя исключить, что смертельно опасный китайский коронавирус люди получили от змей, которые продаются на рынке города Ухань. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета, пишет
Ученые продолжают выяснять происхождение таинственного коронавируса, вспышка которого наблюдается в городе Ухань и теперь уже в нескольких странах мира, включая Южную Корею, Таиланд, а также другие регионы. Исследователи из Пекинского университета выдвинули предположение, что этот вирус передался людям от змей, которыми торгуют на рынке Ухани. В настоящий момент инфекция выявлена в организме более 500 человек, скончалось 17, а лабораторные исследования показывают, что недуг представляет собой комбинацию из вируса, который обычно поражает летучих мышей, и ещё одного, совершенно неизвестного науке коронавируса.
По мнению китайских ученых, данная комбинация произошла за счёт того, что эти вирусы использовали особый белок, который и соединил между собой клетки-хозяева. Проанализировав гены штаммов, поразивших переносчиков-животных, команда ученых обнаружила, что змеи были уязвимы перед очень похожей версией коронавируса. Следовательно, они могли стать возможным резервуаром вирусного штамма, который в их организме укреплялся и размножался. На рынке морепродуктов в центре Ухани змеи продаются наряду с другими животными, включая крыс. Вполне возможно, что именно оттуда и началось распространение коварной болезни.
По крайней мере, именно такие результаты дал эволюционный анализ, который очень важен для эффективного контроля этой вспышки. Множество разновидностей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нельзя исключить, что смертельно опасный китайский коронавирус люди получили от змей, которые продаются на рынке города Ухань. К такому выводу пришли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)