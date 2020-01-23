Люди могли заразиться китайским вирусом от змей

Источник материала: Вороновская газета





Нельзя исключить, что смертельно опасный китайский коронавирус люди получили от змей, которые продаются на рынке города Ухань. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета, пишет «МедикФорум» .

Ученые продолжают выяснять происхождение таинственного коронавируса, вспышка которого наблюдается в городе Ухань и теперь уже в нескольких странах мира, включая Южную Корею, Таиланд, а также другие регионы. Исследователи из Пекинского университета выдвинули предположение, что этот вирус передался людям от змей, которыми торгуют на рынке Ухани. В настоящий момент инфекция выявлена в организме более 500 человек, скончалось 17, а лабораторные исследования показывают, что недуг представляет собой комбинацию из вируса, который обычно поражает летучих мышей, и ещё одного, совершенно неизвестного науке коронавируса.

По мнению китайских ученых, данная комбинация произошла за счёт того, что эти вирусы использовали особый белок, который и соединил между собой клетки-хозяева. Проанализировав гены штаммов, поразивших переносчиков-животных, команда ученых обнаружила, что змеи были уязвимы перед очень похожей версией коронавируса. Следовательно, они могли стать возможным резервуаром вирусного штамма, который в их организме укреплялся и размножался. На рынке морепродуктов в центре Ухани змеи продаются наряду с другими животными, включая крыс. Вполне возможно, что именно оттуда и началось распространение коварной болезни.

По крайней мере, именно такие результаты дал эволюционный анализ, который очень важен для эффективного контроля этой вспышки. Множество разновидностей вируса имеют разные штаммы, но далеко не все они встречаются в тех же самых местах, и не каждый штамм способен инфицировать все живые существа. Учёные из Пекина провели секвенирование генома 272 штаммов коронавируса. Новый штамм, который сейчас распространяется в Китае, являет собой седьмую версию коронавируса, способного инфицировать человека. Четыре эти версии вызывают обычную простуду и не опасны. Пятая версия вызвала вспышку атипичной пневмонии в Китае в 2003, а шестая — ближневосточный респираторный синдром в Саудовской Аравии в 2013 году. И вот перед нами седьмая загадочная версия китайского коронавируса, вспышка которого началась в декабре прошлого года. Об этом пишет Journal of Medical Virology.

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