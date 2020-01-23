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Вещи остались нетронутыми. Как выглядит квартира Жанны Фриске спустя почти 5 лет после её смерти
Источник материала: СТВ
Новости России. Сестра Жанны Фриске решила устроить фанатам экскурсию по квартире артистки, которая ушла из жизни 15 июня 2015 года. Видеозаписями и фотографиями Наталья поделилась на своей странице в Instagram.
За прошедшие годы в квартире певицы практически ничего не изменилось. Там никто не живёт, только родственники иногда приходят, чтобы протереть пыль. Остались нетронутыми фотографии в рамках, вещи лежат на своих местах.
В квартире множество сумочек, к которым Фриске испытывала слабость, немалое количество обуви на высоком каблуке. Интересно оформлена спальня, где находятся просторная кровать и панно с замком.
В доме артистки остались некоторые вещи её сына Платона. Сейчас мальчик живёт с отцом – Дмитрием Шепелевым. Телеведущий рассказывал, что для него важно, чтобы ребёнок знал свою маму как живого и любящего человека, а не просто певицу.
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Новости России. Сестра Жанны Фриске решила устроить фанатам экскурсию по квартире артистки, которая ушла из жизни 15 июня 2015 года. Видеозаписями и фотографиями...
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