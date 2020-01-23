|
В Светлогорском районе Chevrolet Niva влетел под грузовик, водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
В Светлогорском районе Chevrolet влетел в прицеп МАЗа. Водитель внедорожника в больнице,
ДТП произошло днем 23 января на трассе Р82.
По предварительной информации, Chevrolet врезался в грузовик, который снизил скорость перед поворотом налево. Водителя внедорожника с травмами скорая отвезла в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 23 января днем на трассе Р82.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)