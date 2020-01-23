В Светлогорском районе Chevrolet Niva влетел под грузовик, водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе Chevrolet влетел в прицеп МАЗа. Водитель внедорожника в больнице, сообщает «Светлогорский автоканал».





ДТП произошло днем 23 января на трассе Р82.

По предварительной информации, Chevrolet врезался в грузовик, который снизил скорость перед поворотом налево. Водителя внедорожника с травмами скорая отвезла в больницу.



