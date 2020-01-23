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Фирма из Казахстана ввозила в Беларусь транспорт - и в два раза занижала его цену, чтобы много не платить

23.01.2020 16:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза фирмой-перевозчиком из Казахстана на территорию ЕАЭС 30 тягачей и полуприцепов по заниженной в два раза стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 седельных тягачей и 12 полуприцепов в разное время в Беларусь везли через автодорожные пункты пропуска «Урбаны», «Григоровщина», «Каменный Лог» и «Бенякони». В таможни представлялись документы, в которых стоимость транспорта занижалась почти вдвое.

Так, заявленная цена на тягачи и полуприцепы составляла от 1,8 до 17 тысяч евро. По-настоящему же они стоят от 3,5 до 37 тысяч евро.

Перевозчик занижал стоимость транспорта, чтобы полностью не платить пошлины и налоги. Ущерб составил более 274 тысяч рублей.

Ведется административное разбирательство. Перевозчик получит штраф, размер которого может составить до 30% стоимости транспорта.

 
 
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Заявленная цена на тягачи и полуприцепы составляла от 1,8 до 17 тысяч евро. По-настоящему же они стоят от 3,5 до 37 тысяч евро.
 
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