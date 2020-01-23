Спартакиада среди работников организаций Дзержинского района 2019 года

Источник материала: Новости Дзержинска

Государственная политика в области физической культуры прежде всего направлена на укрепление здоровья нации, физическое развитие, повышение творческого долголетия и продление жизни каждого гражданина страны. Систематические занятия физической культурой способствуют правильному формированию как растущего организма детей и подростков, повышению их функциональных возможностей, так и взрослого населения.

В Дзержинском районе физкультурно-оздоровительную работу с населением по месту жительства осуществляет государственное учреждение «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство» Дзержинского района».

Наиболее массовыми и востребоваными формами работы являются: организация работы групп, секций по различным видам спорта и проведение спортивных, туристских и спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Наиболее интересным и массовым мероприятием является круглогодичная спартакиада среди работников организаций Дзержинского района, которая включает 10 видов спорта (лыжные гонки, шашки, шахматы, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, дартс, стрельба, плавание и настольный теннис).

Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшей сумме очков набранных в семи лучших результатах выступления. По итогам 2019 года в Спартакиаде приняла участие 21 организация нашего района. Ну, а победителями стали:

1 место – РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»;

2 место – команда государственных учреждений образования Дзержинского района;

3 место – УП «Дзержинское ЖКХ».

Хочется отметить результативное и успешное выступление и других организаций: ПУ «Дзержинскгаз», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Амкадор-Семаш». Большое внимание данной Спартакиаде уделяется Дзержинским районным исполнительным комитетом и управлением по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома. Ну, а награждение лучших коллективов традиционно проводится па районном празднике Труда.



















