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На красный да не из той полосы. Смотрите, в Гомеле водитель маршрутки грубо нарушил ПДД

23.01.2020 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередной факт грубого нарушения ПДД попал в объектив видеорегистратора. В Гомеле маршрутка проехала на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, видео разместило сообщество «Это Гомель, детка».

Открыть/скачать видео (2.87 МБ)

Автор видео сообщает, что инцидент произошел 23 января около 9.30 утра. На перекрестке улиц Хатаевича и Советской водитель маршрутного такси решил не дожидаться зеленого сигнала светофора — и выехал на перекресток, к тому же еще из крайней правой полосы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Очередной факт грубого нарушения ПДД попал в объектив видеорегистратора.
 
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