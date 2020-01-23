На красный да не из той полосы. Смотрите, в Гомеле водитель маршрутки грубо нарушил ПДД

Источник материала: Tut.by

Очередной факт грубого нарушения ПДД попал в объектив видеорегистратора. В Гомеле маршрутка проехала на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, видео разместило сообщество «Это Гомель, детка».

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Автор видео сообщает, что инцидент произошел 23 января около 9.30 утра. На перекрестке улиц Хатаевича и Советской водитель маршрутного такси решил не дожидаться зеленого сигнала светофора — и выехал на перекресток, к тому же еще из крайней правой полосы.