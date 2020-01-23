Очередная встреча прошла в клубе духовного общения при Свято-Петропавловском соборе

Источник материала: Новости Волковыска

22 января в клубе духовного общения при Свято-Петропавловском соборе г. Волковыска обсудили художественный фильм «Молчание» (2016 г.) режиссера Мартина Скорсезе. Об этой кинокартине можно прочесть много не самых хороших отзывов на разных православных сайтах. Фильм рассказывает о католических священниках-миссионерах, которые трудились в Японии во времена гонений на христиан в 17 веке. В итоге два священника после долгих уговоров и пыток отреклись от веры.

После просмотра видеонарезки фильма члены клуба делились своими впечатлениями. Были подняты для обсуждения такие темы как «вера и сомнения», «вера в душе без внешних проявлений», «покаяние и повторяющиеся грехи».

Приятно осознавать, что живем мы в такое время и в такой стране, где нет таких жестоких гонений на верующих. Никто из нас не может с уверенностью сказать, как он поведет себя, если начнутся гонения. Напомним себе, что апостол Петр тоже был уверен, что за Христа даже жизнь свою отдаст, а на самом деле…







