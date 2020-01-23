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В закладки: сотня бесплатных образовательных лекций на любую тему
Источник материала: KYKY>
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Онлайн-лекторий упорядочили до 12 плейлистов. Они содержат в себе исчерпывающие ролики (некоторые длятся по полтора часа) по самым разным темам: например,
В описании каждого видео указаны регалии человека, читающего материал: это профессоры, ведущие научные сотрудники, историки, литераторы и так далее. Как пример показываем три лекции – остальные (на свой собственный вкус) ищите по
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Тут заметили, что на ютьюб-канале @hselectorium появились новые видеолекции по истории, литературе, культурологии, социологии, психологии и другим предметам. Теперь вам...
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