В закладки: сотня бесплатных образовательных лекций на любую тему

Источник материала: KYKY

Тут заметили , что на ютьюб-канале @hselectorium появились новые видеолекции по истории, литературе, культурологии, социологии, психологии и другим предметам. Теперь вам снова есть, где и чему учиться.

Онлайн-лекторий упорядочили до 12 плейлистов. Они содержат в себе исчерпывающие ролики (некоторые длятся по полтора часа) по самым разным темам: например, о лицах , живописи венецианского Возрождения, понимании произведений искусства и так далее.

В описании каждого видео указаны регалии человека, читающего материал: это профессоры, ведущие научные сотрудники, историки, литераторы и так далее. Как пример показываем три лекции – остальные (на свой собственный вкус) ищите по ссылке :