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В закладки: сотня бесплатных образовательных лекций на любую тему

23.01.2020 17:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Тут заметили, что на ютьюб-канале @hselectorium появились новые видеолекции по истории, литературе, культурологии, социологии, психологии и другим предметам. Теперь вам снова есть, где и чему учиться.

Онлайн-лекторий упорядочили до 12 плейлистов. Они содержат в себе исчерпывающие ролики (некоторые длятся по полтора часа) по самым разным темам: например, о лицах, живописи венецианского Возрождения, понимании произведений искусства и так далее. 

В описании каждого видео указаны регалии человека, читающего материал: это профессоры, ведущие научные сотрудники, историки, литераторы и так далее. Как пример показываем три лекции – остальные (на свой собственный вкус) ищите по ссылке:

 
 
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Тут заметили, что на ютьюб-канале @hselectorium появились новые видеолекции по истории, литературе, культурологии, социологии, психологии и другим предметам. Теперь вам...
 
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