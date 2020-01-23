ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Volkswagen озвучил стоимость Caravelle и Multivan T6.1 в Беларуси

23.01.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Volkswagen начал продажи в Беларуси обновленных минивэнов Caravelle и Multivan под условным кодом T6.1.


Автомобили получили новый передний бампер, решетку радиатора, крылья, фары (в том числе и в полностью светодиодные), а кроме того, появились новые цвета кузова и новые варианты колесных дисков. Обновленный Caravelle можно заказать в двух комплектациях: Trendline и Comfortline, в двух вариантах колесной базы (длинная и короткая), с двухлитровыми дизельными двигателями мощностью 110 л. с. или 150 л. с. в паре с механической или автоматической коробкой передач. Также в гамме имеется 200-сильный турбодизель с передним или полным приводом 4Motion и роботизированной коробкой передач.


В «базе» у Caravelle T6.1 имеется 12-вольтовая розетка, внутренняя ступенька с подсветкой, светодиодная подсветка салона, новая аудиосистема, обогрев лобового стекла, система стабилизации, ассистенты движения на подъеме и противодействия боковому ветру. Стоимость обновленного Caravelle начинается от 33 670 долларов.


Обновленный Multivan T6.1 доступен в комплектациях Comfortline и Highline с теми же двигателями, что и Caravelle. В салоне появились новые варианты обивки салона и декоративных вставок, в «базу» также вошла подсветка порогов в пассажирском салоне, обогреваемое лобовое стекло, многофункциональное кожаный руль и новая мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма.

В версии Highline автомобиль дополнительно оснащен адаптивной подвеской, светодиодными фарами, навигационной системой, цифровой приборной панелью Digital, многофункциональным столиком с бокалодержателями и емкостями для вещей, 3-зонным климат-контролем, круиз-контролем, подогревом передних сидений и форсунок омывателей, противоугонным устройством со сканированием салона.


В списке опций — пакет «Комфорт» (дожим и электропривод дверей, камера заднего вида, системы автопарковки и парковки с прицепом и система смены полосы движения).

Стоимость Multivan T6.1 стартует 46 510 долларов.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volkswagen начал продажи в Беларуси обновленных минивэнов Caravelle и Multivan под условным кодом T6.1.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ганцевичах побывал первый замминистра информации Павел Легкий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика