Volkswagen озвучил стоимость Caravelle и Multivan T6.1 в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Volkswagen начал продажи в Беларуси обновленных минивэнов Caravelle и Multivan под условным кодом T6.1.





Автомобили получили новый передний бампер, решетку радиатора, крылья, фары (в том числе и в полностью светодиодные), а кроме того, появились новые цвета кузова и новые варианты колесных дисков. Обновленный Caravelle можно заказать в двух комплектациях: Trendline и Comfortline, в двух вариантах колесной базы (длинная и короткая), с двухлитровыми дизельными двигателями мощностью 110 л. с. или 150 л. с. в паре с механической или автоматической коробкой передач. Также в гамме имеется 200-сильный турбодизель с передним или полным приводом 4Motion и роботизированной коробкой передач.





В «базе» у Caravelle T6.1 имеется 12-вольтовая розетка, внутренняя ступенька с подсветкой, светодиодная подсветка салона, новая аудиосистема, обогрев лобового стекла, система стабилизации, ассистенты движения на подъеме и противодействия боковому ветру. Стоимость обновленного Caravelle начинается от 33 670 долларов.





Обновленный Multivan T6.1 доступен в комплектациях Comfortline и Highline с теми же двигателями, что и Caravelle. В салоне появились новые варианты обивки салона и декоративных вставок, в «базу» также вошла подсветка порогов в пассажирском салоне, обогреваемое лобовое стекло, многофункциональное кожаный руль и новая мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 6,5 дюйма.

В версии Highline автомобиль дополнительно оснащен адаптивной подвеской, светодиодными фарами, навигационной системой, цифровой приборной панелью Digital, многофункциональным столиком с бокалодержателями и емкостями для вещей, 3-зонным климат-контролем, круиз-контролем, подогревом передних сидений и форсунок омывателей, противоугонным устройством со сканированием салона.





В списке опций — пакет «Комфорт» (дожим и электропривод дверей, камера заднего вида, системы автопарковки и парковки с прицепом и система смены полосы движения).

Стоимость Multivan T6.1 стартует 46 510 долларов.