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В Ганцевичах побывал первый замминистра информации Павел Легкий

23.01.2020 17:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня первый заместитель Министра информации Республики Беларусь Павел Легкий встретился с учениками СШ № 1 в рамках образовательного проекта ШАГ (школа активного гражданина).

В Ганцевичах побывал первый замминистра информации Павел Легкий

Чтобы встреча прошла в действительно непринужденной обстановке, Павел Николаевич принял решение встретиться с ребятами без присутствия представителей СМИ. Однако журналисты все же имели возможность пообщаться с гостем после.

В Ганцевичах побывал первый замминистра информации Павел Легкий


Павел Легкий посетил и редакцию районной газеты «Савецкае Палессе». С первым заместителем Министра корреспонденты говорили о перспективных направлениях развития издания, чтобы двигаться только вперед.

В Ганцевичах побывал первый замминистра информации Павел Легкий


Кстати, Павел Николаевич согласился стать следующим героем нашей постоянной рубрики «Без галстука». Так что, уважаемые читатели, следите за печатной версией газеты! Вас ожидает интересное интервью.


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Сегодня первый заместитель Министра информации Республики Беларусь Павел Легкий встретился с учениками СШ № 1 в рамках образовательного проекта ШАГ
 
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