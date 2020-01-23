В Ганцевичах побывал первый замминистра информации Павел Легкий

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня первый заместитель Министра информации Республики Беларусь Павел Легкий встретился с учениками СШ № 1 в рамках образовательного проекта ШАГ (школа активного гражданина).





Чтобы встреча прошла в действительно непринужденной обстановке, Павел Николаевич принял решение встретиться с ребятами без присутствия представителей СМИ. Однако журналисты все же имели возможность пообщаться с гостем после.



Павел Легкий посетил и редакцию районной газеты «Савецкае Палессе». С первым заместителем Министра корреспонденты говорили о перспективных направлениях развития издания, чтобы двигаться только вперед.







Кстати, Павел Николаевич согласился стать следующим героем нашей постоянной рубрики «Без галстука». Так что, уважаемые читатели, следите за печатной версией газеты! Вас ожидает интересное интервью.





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