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"Бюджетники" смогут в этом месяце позвонить на «горячую линию» и рассказать о своих проблемах

23.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Работники бюджетных организаций в этом месяце смогут позвонить на «горячую линию» и рассказать о своих проблемах на работе. Об этом сообщается на сайте Слуцкого районного исполнительного комитета.

В целях осуществления мониторинга применения с 1 января 2020 года новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» с 27 января по 28 февраля организована «горячая линия»:

Слуцкое районное объединение профсоюзов:
- понедельник, 10.00 – 12.00,
- среда, 14.00 – 16.00.
Телефон 801795 75-0-53.

Слуцкая районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки:
- понедельник, вторник, четверг, 14.00 – 16.00.
Телефон 801795 75-9-62

Слуцкий РИК

 
 
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Работники бюджетных организаций в этом месяце смогут позвонить на «горячую линию» и рассказать о своих проблемах на работе.
 
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