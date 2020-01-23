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"Бюджетники" смогут в этом месяце позвонить на «горячую линию» и рассказать о своих проблемах
23.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Работники бюджетных организаций в этом месяце смогут позвонить на «горячую линию» и рассказать о своих проблемах на работе. Об этом
В целях осуществления мониторинга применения с 1 января 2020 года новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года №27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» с 27 января по 28 февраля организована «горячая линия»:
Слуцкий РИК
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Работники бюджетных организаций в этом месяце смогут позвонить на «горячую линию» и рассказать о своих проблемах на работе.
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