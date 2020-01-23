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Официально: белорусы будут платить за "шенген" по 80 евро до июня

23.01.2020 17:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу двусторонних визовых соглашений, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на представительство ЕС в Беларуси.

Официально: белорусы будут платить за "шенген" по 80 евро до июня
"Через десять дней, 2 февраля 2020 года, вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс ЕС, который помимо прочих изменений предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран. Для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси. Принимая во внимание ограничения по времени и процедурные требования, повышение шенгенского визового сбора с 2 февраля 2020 отменить (заморозить) для граждан Беларуси невозможно", - заявили в представительстве.

Ранее официальный Минск обратился к ЕС с просьбой найти возможность не повышать тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз.

Как сообщалось, после 5-летней подготовки Беларусь 8 января подписала с ЕС соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Соглашением об упрощении визового режима предусматривается снижение стоимости виз для белорусов до 35 евро. Однако вступление его в силу ожидается не ранее июня 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу двусторонних визовых соглашений, сообщает...
 
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