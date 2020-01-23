ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог: Кремль заманивает Лукашенко в Сочи, чтобы сорвать его переговоры с США

23.01.2020 17:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По слухам, Владимир Путин пригласил главу Беларуси прилететь в отпуск в Сочи. Политолог Арсений Сивицкий объяснил «Салідарнасці», что это может значить.

По информации Telegram-канала «Незыгарь», российский президент пригласил главу Беларуси провести короткий отпуск в Сочи с 31 января по 5 февраля. И якобы министр иностранных дел Владимир Макей звонил коллеге Сергею Лаврову с просьбой перенести эти переговоры на высшем уровне.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал, что все это может означать:


– Безусловно, к подобным вбросам, пока они не подтверждены на официальном уровне, нужно относиться с определенной долей скепсиса. Но если гипотетически предположить, что такое предложение со стороны Путина поступило, то здесь просматриваются параллели с его предыдущим приглашением в Сочи в 2019 году.

Тогда из-за этой поездки Лукашенко был вынужден отменить свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где, по некоторым данным, планировалась встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Обозначенные даты (с 31 января по 5 февраля) – отнюдь не случайны: как раз в этот период в нашем регионе будет находиться госсекретарь США Майкл Помпео. Его визит в Минск запланирован на 1 февраля.

То есть возможное приглашение Путина может быть интересным тактическим ходом со стороны Кремля, который направлен на попытку срыва переговоров между Беларусью и США на высшем уровне. Данная тактика в прошлом году оказалась успешной. Посмотрим, сделал ли официальный Минск выводы из той ситуации.

По мнению эксперта, если Путин действительно пригласил Лукашенко в Сочи, то не для того, чтобы разрешить весь комплекс сложившихся противоречий между Минском и Москвой.

– Это именно техничный способ сорвать переговоры между Минском и Вашингтоном, – считает Сивицкий.

Почему для официального Минска может быть важна личная встреча главы Беларуси с госсекретарем США?

– Госсекретарь, по сути, является третьим лицом в политической иерархии США. От итогов визита Помпео в Минск будут зависеть перспективы дальнейшей нормализации отношений между странами. В частности, по вопросам полного восстановления дипломатических отношений (включая обмен послами), частичной отмены санкций, касающихся торгово-экономического сотрудничества. Поэтому страна должна быть достаточно убедительной во время переговоров с Помпео. И лучший способ продемонстрировать приверженность нормализации отношений – личное участие в переговорах главы государства, – отметил политолог.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По слухам, Владимир Путин пригласил главу Беларуси прилететь в отпуск в Сочи. Политолог Арсений Сивицкий объяснил «Салідарнасці», что это может значить.
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Зыгмантович возглавил юниорскую сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика