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Политолог: Кремль заманивает Лукашенко в Сочи, чтобы сорвать его переговоры с США
Источник материала: Партизан
По слухам, Владимир Путин пригласил главу Беларуси прилететь в отпуск в Сочи. Политолог Арсений Сивицкий объяснил
По информации Telegram-канала «Незыгарь», российский президент пригласил главу Беларуси провести короткий отпуск в Сочи с 31 января по 5 февраля. И якобы министр иностранных дел Владимир Макей звонил коллеге Сергею Лаврову с просьбой перенести эти переговоры на высшем уровне.
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал, что все это может означать:
– Безусловно, к подобным вбросам, пока они не подтверждены на официальном уровне, нужно относиться с определенной долей скепсиса. Но если гипотетически предположить, что такое предложение со стороны Путина поступило, то здесь просматриваются параллели с его предыдущим приглашением в Сочи в 2019 году.
Тогда из-за этой поездки Лукашенко был вынужден отменить свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где, по некоторым данным, планировалась встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обозначенные даты (с 31 января по 5 февраля) – отнюдь не случайны: как раз в этот период в нашем регионе будет находиться госсекретарь США Майкл Помпео. Его визит в Минск запланирован на 1 февраля.
То есть возможное приглашение Путина может быть интересным тактическим ходом со стороны Кремля, который направлен на попытку срыва переговоров между Беларусью и США на высшем уровне. Данная тактика в прошлом году оказалась успешной. Посмотрим, сделал ли официальный Минск выводы из той ситуации.
По мнению эксперта, если Путин действительно пригласил Лукашенко в Сочи, то не для того, чтобы разрешить весь комплекс сложившихся противоречий между Минском и Москвой.
– Это именно техничный способ сорвать переговоры между Минском и Вашингтоном, – считает Сивицкий.
Почему для официального Минска может быть важна личная встреча главы Беларуси с госсекретарем США?
– Госсекретарь, по сути, является третьим лицом в политической иерархии США. От итогов визита Помпео в Минск будут зависеть перспективы дальнейшей нормализации отношений между странами. В частности, по вопросам полного восстановления дипломатических отношений (включая обмен послами), частичной отмены санкций, касающихся торгово-экономического сотрудничества. Поэтому страна должна быть достаточно убедительной во время переговоров с Помпео. И лучший способ продемонстрировать приверженность нормализации отношений – личное участие в переговорах главы государства, – отметил политолог.
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По слухам, Владимир Путин пригласил главу Беларуси прилететь в отпуск в Сочи. Политолог Арсений Сивицкий объяснил «Салідарнасці», что это может значить.
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