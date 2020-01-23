Уникальная выставка к 100-летию УНОВИС откроется в Минске

В феврале 2020 года исполняется 100 лет с момента основания всемирно известного художественного объединения УНОВИС, созданного в Витебске по инициативе Казимира Малевича.

В преддверии этой знаменательной даты в Беларуси стартовал масштабный проект #UNOVIS100, который реализуется Центром белорусско-еврейского культурного наследия совместно с Музеем истории Витебского народного художественного училища и компанией А1. Главным событием станет первая в истории Беларуси выставка Лазаря Хидекеля, которая откроется в Национальном художественном музее Республики Беларусь 15 февраля.

«Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» – первая в Беларуси персональная выставка первого в мире супрематического архитектора, художника, новатора и ­яркого представителя авангарда. Благодаря поддержке А1 специально для выставки в Минск из Нью-Йорка будут доставлены около 100 оригинальных работ и документы УНОВИСа из архива семьи Хидекелей. Уникальную экспозицию можно будет увидеть в Национальном художественном музее Республики Беларусь до 15 апреля.

«Слова Лазаря Хидекеля «Нас поймут через 100 лет» и мистические совпадения вдохновили на создание концепции выставки. Удивительно, что первая на родине персональная выставка Хидекеля будет проходить в его день рождения – 29 февраля. Спустя 100 лет Беларусь снова можно назвать центром развития технологий будущего. Чтобы подчеркнуть эту идею, к работе над выставкой привлечены молодые белорусские архитекторы и IT-специалисты по виртуальной реальности. Готовится ряд коллабораций с дизайнерами, сопроводительная программа лекций и мероприятий и другие интересные проекты, связанные с творчеством УНОВИСа и Хидекеля», – отметила основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон.

Документы и работы для выставки в Минске предоставила семья Лазаря Хидекеля: его сын – известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой – доктором искусствоведения Региной Хидекель, а также их сыном – архитектором Романом Хидекелем. Все они приедут на открытие из Нью-Йорка. В октябре 2019 года при участии наследников в Минске впервые прошло вручение престижной награды для архитекторов – Международной премии имени Лазаря Хидекеля.

«Наследие уновисцев разбросано по разным странам мира. Любой музей или частный коллекционер гордится своими экспонатами, под которыми стоят имена Казимира Малевича, Эль Лисицкого и других художников «витебского ренессанса». Лазарь Хидекель, безусловно, один из них, и возвращение его работ на родину, где 100 лет назад он начал разрабатывать свои новаторские проекты городов над водой и космических поселений – историческое событие», – подчеркнул генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов.

Накануне 100-летия УНОВИСа, 12-13 февраля, в Музее истории Витебского народного художественного училища пройдет представительная международная научная конференция с участием зарубежных исследователей истории авангарда. Она завершит свою работу в Национальном художественном музее Республики Беларусь 14 февраля, в день 100-летия УНОВИСа. Программа дальнейших мероприятий проекта #UNOVIS100 будет обнародована позже.

«Работы Лазаря Хидекеля уже давно стали мировым наследием, и мы очень рады, что при участии А1 они наконец будут представлены в Беларуси, – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании A1 Николай Бределев. – Поддержка важных артефактов национальной культуры очень важна для нашей компании. В проекте #UNOVIS100, который мы реализуем совместно с нашими партнерами, нам хотелось бы подчеркнуть исключительное значение для мирового культурного контекста тех процессов, которые происходили в Витебске в 1920-е годы, а также вернуть на родину имена наших выдающихся художников».