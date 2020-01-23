Канопацкая рассказала о своей последней депутатской зарплате. И пообещала купить кабриолет

UDF.BY . Цифры, мягко говоря, не впечатляют. К выдаче Анне Канопацкой полагается всего 683 рубля 73 копейки, пишет













Впрочем экс-парламентарий полна оптимизма. Рядом со снимком расчетного листа она выложила фото на фоне кабриолета, которое сопровождается подписью:





"На фото я и кабриолет Ягуар. Не купила, но думаю. С такой зимой- самое то. Доходы депутата не позволяли этого сделать раньше.."













Напомним, что после завершения депутатского срока Анна Канопацкая отказалась от предложения премьер-министра Сергея Румаса поработать в правительстве и трудоустроилась в инвестиционную компанию Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH с головным офисом в Австрии.





Видимо, именно новая зарплата, в отличие о скудного депутатского заработка, позволяет ей всерьез задуматься о покупке нового Ягуара.



