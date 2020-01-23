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Канопацкая рассказала о своей последней депутатской зарплате. И пообещала купить кабриолет
Источник материала: Партизан
Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая выложила в
Цифры, мягко говоря, не впечатляют. К выдаче Анне Канопацкой полагается всего 683 рубля 73 копейки, пишет
Впрочем экс-парламентарий полна оптимизма. Рядом со снимком расчетного листа она выложила фото на фоне кабриолета, которое сопровождается подписью:
"На фото я и кабриолет Ягуар. Не купила, но думаю. С такой зимой- самое то. Доходы депутата не позволяли этого сделать раньше.."
Напомним, что после завершения депутатского срока Анна Канопацкая отказалась от предложения премьер-министра Сергея Румаса поработать в правительстве и трудоустроилась в инвестиционную компанию Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH с головным офисом в Австрии.
Видимо, именно новая зарплата, в отличие о скудного депутатского заработка, позволяет ей всерьез задуматься о покупке нового Ягуара.
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Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая выложила в Фейсбуке расчетный лист за последний месяц работы в парламенте.
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