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Канопацкая рассказала о своей последней депутатской зарплате. И пообещала купить кабриолет

23.01.2020 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая выложила в Фейсбуке расчетный лист за последний месяц работы в парламенте.

Цифры, мягко говоря, не впечатляют. К выдаче Анне Канопацкой полагается всего 683 рубля 73 копейки, пишет UDF.BY.



Впрочем экс-парламентарий полна оптимизма. Рядом со снимком расчетного листа она выложила фото на фоне кабриолета, которое сопровождается подписью:

"На фото я и кабриолет Ягуар. Не купила, но думаю. С такой зимой- самое то. Доходы депутата не позволяли этого сделать раньше.."



Напомним, что после завершения депутатского срока Анна Канопацкая отказалась от предложения премьер-министра Сергея Румаса поработать в правительстве и трудоустроилась в инвестиционную компанию Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH с головным офисом в Австрии.

Видимо, именно новая зарплата, в отличие о скудного депутатского заработка, позволяет ей всерьез задуматься о покупке нового Ягуара.
 
 
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Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая выложила в Фейсбуке расчетный лист за последний месяц работы в парламенте.
 
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