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Белоконев: хранение сведений об административных правонарушениях можно сократить до одного года

23.01.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Депутатский корпус готовит ко второму чтению изменения в закон "О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений". Документ планируется рассмотреть на весенней сессии. Об этом сообщил 23 января журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Олег Белоконев, передает корреспондент БЕЛТА.

Белоконев: хранение сведений об административных правонарушениях можно сократить до одного года

"Одно из новшеств - это уменьшение сроков хранения в едином банке данных информации об административных правонарушениях с 10 до 3 лет. Однако сегодня парламентарии профильной комиссии не исключают, что данное сокращение может быть и до 1 года", - заявил Олег Белоконев. По мнению главы комиссии, "именно такой подход целесообразен, а дальнейшее сокращение сроков позволит разгрузить систему - ведь человек, может, давно раскаялся, а продолжает быть внесенным в списки, что может помешать ему в дальнейшем трудоустройстве, например". Более того, сократятся затраты на администрирование в едином банке данных.

Напомним, согласно Процессуально-исполнительному кодексу, гражданин считается не подвергшимся взысканию, если в течение года не совершит нового административного нарушения.

Законопроект также определяет порядок предоставления сведений о правонарушениях определенным государственным органам и организациям, в том числе без согласия физических и юридических лиц. Данное право получает только ряд органов, основные функции которых - обеспечение национальной безопасности, обороны и общественного порядка. Новый нормативный акт предусматривает и возможность предоставления гражданам сведений о правонарушениях в виде электронного документа.-

 
 
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  Депутатский корпус готовит ко второму чтению изменения в закон "О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений". Документ планируется...
 
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