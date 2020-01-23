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«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей
Источник материала: СТВ
Белорусские спасатели сегодня готовы помогать в любой точке мира. Что может быть дороже человеческой жизни? 12,5 тысяч человек спасены только за прошлый год в Беларуси, рассказали в программе
Кстати, такие спасённые часто впоследствии становятся талисманами части.
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«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей
Белорусские спасатели сегодня готовы помогать в любой точке мира. Что может быть дороже человеческой жизни? 12,5 тысяч человек спасены только за прошлый год в...
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