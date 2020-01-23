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«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

23.01.2020 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусские спасатели сегодня готовы помогать в любой точке мира. Что может быть дороже человеческой жизни? 12,5 тысяч человек спасены только за прошлый год в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Сотрудники МЧС готовы прийти на помощь даже в самой непонятной ситуации, игнорируя опасность и рискуя собой, и даже к тем, кто не сможет поблагодарить.

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

Кстати, такие спасённые часто впоследствии становятся талисманами части.

Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
Я участвовал в отлове змей в аптеке. Эта змея потом у нас благополучно много лет жила в аквариуме. Из маленького прутика, на который она тогда была похожа, вымахала в полутораметрового маисового питона. Такой своеобразный был опыт жизненный. Он у нас долгое время жил в части. 

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

Люди в материале: Роман Комаров
 
 
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Белорусские спасатели сегодня готовы помогать в любой точке мира. Что может быть дороже человеческой жизни? 12,5 тысяч человек спасены только за прошлый год в...
 
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